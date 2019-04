Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Redakteurin Sandra Mathelitsch verzichtet in der Fastenzeit auf Fertigessen © Mathelitsch

Ich habe in den vergangenen Wochen ja sehr viel vom regionalen Essen geschrieben, vom Trinken aber kaum. Dabei gibt es sehr viele regionale Getränke und man muss eigentlich auf (fast) nichts verzichten. (Mineral-)Wasser und Säfte direkt vom Bauern sind derzeit meine Durstlöscher. Und wenn es einmal etwas Alkoholisches sein soll, ist die Auswahl an Bier, Wein und Sekt aus Österreich groß, es wird sogar einheimischer Gin angeboten. Eines hat mich jedoch stutzig gemacht: Beim Apfelmost, bei Weinen und Sekt findet sich auf dem Etikett immer ein Hinweis auf Sulfite. Jedoch habe ich durch Recherche im Internet herausgefunden, dass Sulfite in nahezu allen Weinen, Sekten etc. auch natürlich vorkommen. Da Sulfite, also Schwefelverbindungen, eine allergische Reaktion auslösen können, muss eine Kennzeichnung erfolgen. Also regionales Trinken ist kein Problem!