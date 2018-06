Hochbegabungen erkennen und fördern"Begabung entwickelt sich nicht von allein"

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ein Plädoyer für das Fördern der Kinder, damit die Begabten ihr Potenzial ausschöpfen können. Was es dafür braucht und worauf Eltern und Lehrer achten sollten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Damit aus Stärken Begabungen werden können, braucht man Unterstützung © drubig-photo

Ab welchem Alter zeigen sich Begabungen? Worauf soll man als Eltern achten?

Claudia Resch: Ich würde am Anfang eher von Stärken sprechen als von Begabungen. Das kann man schon ab drei oder vier Jahren sehen. Wenn jemand sehr gut im Klettern ist oder im musikalischen Bereich, wenn ein Kind sehr schnell ein Musikstück spielen kann. Dazu braucht man nichts speziell zu forcieren, man schaut einfach, wo ein Kind mit seinen Interessen hingeht. Sie machen dann das, was sie gut können, auch gern. Wenn sie klein sind, sollte man einfach ein breitgestreutes Angebot machen und das, was die Kinder gerne machen, unterstützen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.