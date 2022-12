Spiel: Weihnachtslieder raten

An den Feiertagen gehören sie einfach dazu: Weihnachtslieder. Und viele davon kann man schon fast im Schlaf mitsingen. Aber wie schnell erkennt man, um welches Lied es sich handelt? Bei diesem Spiel hat eine Person die Aufgabe, unterschiedliche Weihnachtshits für 10 Sekunden lang anzuspielen. Alle anderen müssen versuchen, so schnell wie möglich zu erraten, um welches Lied es sich dabei handelt. Wer das Musikstück zuerst richtig erkennt, bekommt einen Punkt. Wer zuerst fünf Punkte hat, gewinnt. Eine andere Möglichkeit: Die Weihnachtslieder selbst anstimmen. Damit es schwierig bleibt, am besten nur summen.