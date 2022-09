Kinder können gar nicht früh genug mit Bewegung „gefüttert“ werden, raten Sportwissenschaftler. Es geht dabei um motorische Grundausbildung, nicht um das Heranzüchten von Medaillengewinnern.

Zwischen Wissen und Wirklichkeit liegen 44 Prozent. So geben im aktuellen Intersport-Sportreport 94 Prozent der über 1300 befragten Österreicher an, ausreichend Bewegung schon in jungen Jahren sei wichtig für die Entwicklung der Kinder. 68 Prozent wissen auch, dass eine entsprechende Basis, also regelmäßiger Sport, bis zum zehnten Lebensjahr des Kindes gelegt werden sollte. Allerdings machen nur 50 Prozent auch tatsächlich Sport mit dem Nachwuchs. Zwar gehört für ein Fünftel „Sport gemeinsam mit der Familie einfach dazu“, fast ein Fünftel antwortet bezüglich der Häufigkeit gemeinsamer Aktivitäten allerdings mit „überhaupt nicht“. Das Match Sport gegen Spielkonsole ist damit frühzeitig entschieden.