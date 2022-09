In Ihrem neuen Buch, schreiben Sie, dass Liebesbeziehungen in unser aller Leben eine Rolle spielen. Egal ob wir vergeben sind oder nicht. Warum ist das so?

MICHAEL LEHOFER: Man muss sich fragen: Was ist eigentlich eine Liebesbeziehung? Es ist eine Beziehung, in der man Verbundenheit spürt. Und Verbundenheit ist für uns Menschen existenziell. Nicht zuletzt deswegen, weil wir evolutionsbiologisch gesehen mit einem unfertigen Gehirn geboren werden – zugunsten dessen, dass Umwelterfahrungen, im Vergleich zu anderen Säugetieren, quasi in die Struktur unseres Gehirns einfließen und diese verändern. Das ist ein Vorteil, aber es führt dazu, dass wir besonders bindungsbedürftig sind und daher besonders unterstützt werden müssen. Liebe ist dementsprechend die Erfahrung von Bindung.