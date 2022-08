Wenn Paare, die in der Öffentlichkeit stehen, sich trennen, wird immer ganz genau hingeschaut. Gründe und Auslöser werden gesucht und alles, was man über die vergangene Beziehung weiß, wird noch einmal ins Licht gerückt. Blickt man auf die Promi-Trennungen der letzten Zeit und sucht dabei nach Gemeinsamkeiten, fällt vor allem eines auf: Immer öfter kommt es zu späten Scheidungen – also solchen, die erst nach 20 Ehejahren oder mehr angestrebt werden. So zuletzt auch bei Vitali und Natalia Klitschko.