Mythos 1: Eifersucht ist ein Zeichen von Liebe

Absolut falsch, meint Psychologin Carmen Abouelenin. „Eifersucht ist kein Zeichen von Liebe, sondern meist von enormer Unsicherheit. Jemand, der ein gesundes Selbstbewusstsein hat, und weiß, was er zu bieten hat, verfällt nicht in große Eifersucht.“ In einer gesunden Beziehung wisse man als Partnerin bzw. Partner grundsätzlich, dass jeder Mensch einzigartig und nicht so einfach ersetzbar sei. Dazu kommt, dass Eifersucht großes zerstörerisches Potenzial in einer Beziehung hat: „Wenn es ohnehin nicht gut läuft und ich deswegen etwa meine Partnerin verdächtige und versuche, sie zu kontrollieren, macht das die Situation vermutlich eher schlimmer als besser. Dazu kommt, dass Eifersucht keine attraktive Eigenschaft ist.“