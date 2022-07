Viele Paare fiebern ihm das ganze Jahr entgegen: dem gemeinsamen Urlaub. Psychologin Caroline Erb erklärt, wie dieser gelingt und welche Stolpersteine es gibt.

Der Dienstschluss am letzten Arbeitstag vor dem Sommerurlaub hat einen besonderen Zauber. Auf leichten Sohlen schwebt man nach Hause und lässt so einige Verpflichtungen erst einmal für kurze Zeit hinter sich. Noch euphorischer wird dieses Gefühl, wenn eine Reise ansteht. Für viele Paare ist diese Aussicht besonders schön, wenn es zu zweit in die Ferne geht: Endlich wieder Zeit, die Beziehung so richtig auszuleben, ohne dass der Alltag im Weg steht und die Verpflichtungen laut rufen. Doch wird ein Urlaub zu zweit ganz automatisch schön oder birgt dieser auch Potenzial für den ein oder anderen Konflikt?