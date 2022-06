Heute haben viele ein Konto bei Tinder, Parship, Lovoo oder Facebook Dating. Seit der ungewollten Corona-Isolation auch viele ganz Junge. Bei Johanna und Walter ist es 20 Jahre her, dass sie sich via love.at kennenlernten. Damals war Online-Dating noch nicht so üblich. Die beiden hielten die Umstände ihrer Begegnung manchen gegenüber bis zur Hochzeit geheim.