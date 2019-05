Meine Familiengeschichte: Amadeus-Gewinnerin Ina Regen (34) über ihre Kindheit am oberösterreichischen Land, ihre Emanzipation in der Stadt und die Familiensitzungen am Mittagstisch.

"Als Kind habe ich immer gewusst, wer ich bin und was ich machen will": Ina Regen © Nina Stiller

Eines der ersten Bilder, das sich mir aufdrängt, wenn ich an meine Kindheit denke, ist, dass ich ganz wild verkleidet bin, in Rot, mit einem großen Umhang. Und ich singe. Das habe ich immer gemacht. Musik war immer da und das war selbstverständlich. Als Kind habe ich immer gewusst, wer ich bin und was ich machen will.

Diese Gewissheit ist mir als junge Erwachsene verloren gegangen. Von dieser Sehnsucht erzählt der Song „Wie a Kind“.