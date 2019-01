Von Simmering bis an die Fußball-Weltspitze: Herbert Prohaska ist in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Warum seine Kindheit trotzdem superglücklich war und wie ihm das später geholfen hat.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Herbert Prohaska ist dem Fußball bis heute als ORF-Analyst treu geblieben © Roman Zach-Kiesling / First Look

Ich bin in Simmering aufgewachsen, einem typischen Arbeiterbezirk in Wien. Mein Vater war Hilfsarbeiter, meine Mutter zuerst Spinnerin, später Bedienerin. Die Wohnung in der Hasenleiten hat dem Großvater gehört. Sie war sehr klein: Es gab nur zwei Zimmer, kein warmes Wasser. Wir hatten kein Telefon, keinen Fernseher, kein Auto. Was wir besaßen, waren ein Radio und ein Plattenspieler.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.