Das Wiener Ehepaar Sabine und Roland Bösel berät gemeinsam seit Jahrzehnten Paare in Beziehungefragen. Heute lautet die Frage einer Leserin: "Ich sehe meinen Mann so gut wie gar nicht mehr. Wenn er nicht arbeitet, verbringt er seine Zeit auf dem Tennisplatz, auch wenn es stürmt und schneit. Ich frage mich, was ich falsch mache." Lesen Sie hier die Antwort.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Talaj - stock.adobe.com

Zuerst eine Bitte: Verabschieden Sie sich von der Idee, dass irgendjemand etwas falsch macht. Jeder Mensch ist geprägt durch seine Kindheit, Jugend und Vorbeziehungen. Wenn nach der ersten Verliebtheit der Alltag einkehrt, verlieren manche die Verbindung – darauf reagieren wir unbewusst mit altbekannten Mustern. In Ihrem Fall: Ihr Mann sucht die Ablenkung, Sie suchen den Fehler bei sich – vielleicht stellen Sie fest, dass das ein typisches Muster ist! Wenn in einer Ehe die Beziehung keinen Platz mehr hat, stellt sich die Frage: Was tragen Sie beide (nämlich zu gleichen Teilen) dazu bei, dass es so ist, wie es ist? Für die Antwort laden wir unsere Paare gern zum „Theaterblick“ ein.