© FOTOLIA

In fast 30 Prozent der Haushalte in der EU leben Kinder. Irland ist mit einem Anteil von 40 Prozent Spitzenreiter. Schlusslichter sind Deutschland und Finnland mit je nur 22 Prozent. In Österreich leben in 26 Prozent der Haushalte Kinder. Für Österreich weist Eurostat laut Daten vom Freitag insgesamt 3,89 Millionen Haushalte aus. Davon haben 1,01 Millionen Kinder.

Hinter Irland folgen Zypern und Polen (je 37 Prozent), Slowakei (36 Prozent), Portugal und Rumänien (je 35 Prozent). Neben Deutschland und Finnland gibt es die wenigsten Kinder in Haushalten in Bulgarien (25 Prozent), Österreich (26 Prozent) und Schweden (27) Prozent.

Dabei weisen 47 Prozent der insgesamt 221 Millionen Haushalte in der EU ein Kind auf. 40 Prozent haben zwei und 13 Prozent drei oder mehr Kinder. Von allen Haushalten mit Kindern sind 15 Prozent Alleinerzieher.