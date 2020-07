Kurzmeditation So entspannen Sie sich in nur 60 Sekunden

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Den Stress für eine Minute zu unterbrechen kann helfen, Dinge wieder gelassener zu sehen. © (c) Getty Images/iStockphoto (fizkes)

Egal ob im Zug, in der Arbeit oder zu Hause: Jeder kennt diese Momente, in denen einen plötzlich der Stress übermannt. In solche Situationen kann Meditation Abhilfe schaffen. Aber wie soll man in Momenten, die ohnehin von Stress geprägt sind, noch Zeit für eine Meditationsübung finden? Ganz einfach: mit der 60-Sekunden-Meditation. Denn diese wird ihrem Namen gerecht und kann an jedem beliebigen Ort in nur einer Minute für Entspannung sorgen.