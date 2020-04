Alles, was Sie über die Finanzierung Ihrer Immobilie wissen wollen, finden wir für Sie heraus!

Finanzierung: Ihre Meinung ist gefragt ... Vom Mieten bis zum Kreditzins, was interessiert Sie? Die Kleine Zeitung plant einen inhaltlichen Schwerpunkt zum Thema Wohnen. Klicken Sie auf "Start" ... Was möchten Sie über das Thema Finanzierung wissen? Danke fürs Mitmachen. Ihre Meinung ist uns wichtig! Schauen Sie regelmäßig auf www.kleinezeitung.at vorbei. Unser großer Themenschwerpunkt zum Thema Wohnen erwartet Sie demnächst und liefert Ihnen die Inhalte, die Ihnen unter den Nägeln brennen!

Aber hoffentlich sind es in Ihrem Fall weniger drastische und oft sogar erfreuliche Umstände, aus denen Sie sich auf die Suche nach einer Wohnung oder einem Eigenheim begeben: der altersbedingte Auszug aus dem „Hotel Mama“, die Gründung einer Wohngemeinschaft oder einer Familie, der Wunsch nach einem Tapetenwechsel, nach einer Vergrößerung beziehungsweise Veränderung des persönlichen Lebensraums.

Lassen Sie uns wissen, was Sie über die Finanzierung Ihres Eigenheims oder Mietwohnung wissen wollen! Foto © detailblick-foto

Womit wir schon beim Stichwort wären: Die Kleine Zeitung lädt dieser Tage und Wochen zu einem Themenschwerpunkt rund ums Wohnen. Im Zuge dieser redaktionellen „Haus-Aufgaben“ werden wir Sie auch mit Antworten zu Ihren Fragen rund um die Finanzierung Ihrer Immobilie in spe versorgen, Ihnen die Vor- und Nachteile einer Miet- bzw. Eigentumswohnung zusammenfassen, für Sie in Erfahrung bringen, ob und wie sich die Corona-Krise auf den Wert Ihrer Immobilie auswirkt und Ähnliches. Noch Fragen? Nur her damit!