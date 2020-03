Facebook

Tolles Echo auf unseren Aufruf © KK

Die einen schicken Fotos zur Aufmunterungen und Anfeuerungen, andere Denkanstöße und Danksagungen, dritte Gedankensplitter oder Grüße, aber auch Videos, Audio-Files mit Liedern sind schon bei uns eingetroffen: Das Echo auf unseren Aufruf, Botschaften von drinnen ans Draußen zu verfassen und uns zu schicken, war enorm.

Schulklassen, Vereine, Freundeskreise, Feuerwehrabordnungen, Firmenabteilungen, Familien oder einfach Personen, die den Menschen Mut und Zuversicht spenden wollen - die Palette an Einsendern war und ist so bunt wie der (aktuell seltsam entstellte, entschleunigte und verzerrte) Alltag.

Hier finden Sie eine Auswahl der Post und Postings, die bei uns eingelangt sind. Danke den Einsendern!

Corona-Botschaften: Was steirische Leser Lesern ausrichten Botschaft der Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen: "Daheimbleiben, um weiterhin einsatzbereit sein zu können" KK Kinder aus Gössendorf formen mit Kindern aus... KK ... der Nachbarschaft eine aufmunternde Botschaft. KK Wahre Freunschaft kennt... KK KK Botschaft der Lehrkräfte der NMS Köflach an die Schüler KK Auch die Lehrerinnen und Lehrer des BG/BRG Fürstenfeld haben eine Nachricht an ihre Schüler KK Lichtgestalten: Die Partylite-Gruppe aus Großlobming KK Auch Sophie Greinix, 8 Jahre aus Ligist, bleibt zu Hause, damit Omas und Opas gesund bleiben. KK Flo aus Apfelberg mit einem Aufruf. KK Ein wahres Kunstwerk von Leni Sommer, 7 Jahre alt, aus Riegersburg. KK Auch Valentina (7 Jahre) hat ihre Malsachen ausgepackt und ein schönes Bild fabriziert. KK Der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr Haselbach (Gemeinde Eggersdorf bei Graz) ist gleich mehrfach aktiv geworden. KK Ein zweites Bild der Feuerwehrjugend Haselbach. KK Das Team von Ringana aus Hartberg: Kosmetik fürs Gemüt. KK Mehr Zusammenhalt geht nicht: Tobias (8), Jakob (6), Theresa (3) und Sophie (2) Tröster aus Hochstraden KK Das Kindermuseum Graz mit einer Einladung für danach. KK Nachricht und Dank aus dem Gemeindeamt Weißkirchen. KK Eine "Vermisstenanzeige" aus Thalheim der Enkelkinder. KK 1/19

Corona-Botschaften: Was Kärntner Leser Lesern ausrichten Lilly und Ilvy aus Lendorf KK Erste Frühlingsblüte: Sophia Sauseng aus Ebersdorf KK Blühende Fantasie: Johann Sauseng aus Ebersdorf KK Familie als Herzensangelegenheit: Jutta Spendier und die zweite Klasse der LFS Buchhof aus dem Lavanttal KK Livio Kuper aus der Volksschule Lind ob Velden mit österlicher Unterstützung kk Avelina Jolie und Joelina Marie Tremschnig aus Mölbling haben den Garagenvorplatz mit einer Botschaft verziert. KK "Mag sein, dass wir unsere Geschäfte und Ateliers nicht öffnen dürfen. Aber wir sind weiterhin für unsere Bräute und Brautpaare da", versprechen die Hochzeitsdienstleister aus Villach. KK Anna Lena und Markus aus Ferlach mit einem herzlichen Gemeinschaftsplakat KK Mit Feuer und Flamme fürs Daheimbleiben: die Jugend der Feuerwehrwache Villach KK Livia aus Maria Rain: Kümmert sich um zum Daheimbleiben gezwungene Stofftiere KK 1/10