Ende Jänner suchte der Alpenverein per Inserat auf der Onlineplattform "Willhaben" einen neuen Pächter für die Austriahütte am Dachstein. Aber auch die NASA sucht Nachwuchs, genau wie eine Einsiedelei in Saalfelden.

© Vadimsadovski - Fotolia

Ein nicht alltäglicher Job für robuste Christen ist in Saalfelden im Pinzgau vakant geworden. Gesucht wird ein Eremit für die mehr als 350 Jahre alte Einsiedelei. Drei Jahre lang hat der Belgier Stan Vanuytrecht jeweils von Frühling bis Herbst die Klause am Fuße des Steinernen Meeres bewohnt. Aus gesundheitlichen Gründen und dem Wunsch, Priester zu werden, kehrt er nicht mehr zurück.

Einsamkeit ohne Strom

In Saalfelden hält man nun Ausschau nach einem Nachfolger für die Einsiedelei, wie auf der Homepage der Stadt zu erfahren ist. Dechant Alois Moser beschreibt, welche Anforderungen der Eremit zu erfüllen hat: "Der Einsiedler muss eine gefestigte Person sein, die sowohl mit der Einsamkeit in den Abend- und Nachtstunden als auch mit den vielen Menschen, welche die Einsiedelei tagsüber besuchen, gut umgehen kann. Das Leben in einer Klause am Berg - ohne Strom, Zentralheizung und fließendes Wasser - erfordert Genügsamkeit, eine gute körperliche Verfassung und handwerkliches Geschick." Foto © APA/VANUYTRECHT Die natürliche Felshöhle oberhalb von Schloss Lichtenberg wurde im 17. Jahrhundert zu einer Kapelle ausgebaut. Als Unterkunft errichtete der damalige Einsiedler Thomas Pichler eine Klause im Fels am Palfen. Die Einsiedelei in Saalfelden feierte im September 2014 ihr 350-jähriges Bestehen. Sie ist eine der wenigen in Mitteleuropa, die noch von Eremiten bewohnt wird. Dort wird seit dem 16. Jahrhundert das Bildnis des Heiligen Georgs, des Schutzpatrons der Tiere, verehrt.

Per Brief bewerben

Die Saison für den Einsiedler dauert in etwa von April bis November. Während der Wintermonate ist die Klause nicht bewohnbar. Interessenten können sich per Brief im Pfarramt Saalfelden, Lofererstraße 11, 5760 Saalfelden, melden.

Andere Voraussetzungen müssen die zukünftigen Astronauten der NASA mitbringen: US-Staatsbürgerschaft, Master-Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Studienfach und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung oder mindestens 1000 Stunden Flugtraining. Interessierte können sich zwischen 2. und 31. März bewerben.

Vor der Aufnahme müssen die Kandidaten zudem einen Fitnesstest bestehen, bevor sie dann möglicherweise zu Mond und Mars aufbrechen könnten. Bei der bisher letzten Ausschreibung 2017 hatte sich eine Rekordzahl von 18.000 Menschen beworben. Elf Männer und Frauen waren ausgesucht worden und hatten im Jänner ihre Ausbildung abgeschlossen. Insgesamt hat die NASA damit derzeit knapp 50 aktive Astronauten zur Verfügung.