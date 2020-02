Facebook

Er zählt zu den weltweit bekanntesten Forschern, Frank Madeo von der Med-Uni Graz, forscht seit Jahrzehnten über die Folgen des Fastens auf den Organismus. Seine wesentlichsten Erkenntnisse sind nun im neuen 64-Seiten starken Magazin „Natürlich gesund“ im Eklusivinterview nachzulesen, das Kleine Zeitung-Gesundheisressortchefin Sonja Krause mit ihm geführt hat. „Vermutlich mehr als die Hälfte der Krebserkrankungen“, verweist Madeo in „Natürlich gesund“ auf eine neue Studie mit 150.000 Menschen, „könnte durch die Lebensweise verhindert werden.“

Eine sehr gute Studie hat außerdem gezeigt, dass im Alter zwischen 45 und 65 weniger Fleisch und Milchprodukte gegessen werden sollten. Frank Madeo, Med-Uni Graz

Lebensmittel, die vor Krebs schützen

Der Frage, welche Lebensweise tatsächlich vor Krebserkrankungen schützt und die Gesundheit stärken kann, gehen im Magazin „Natürlich gesund“ unterschiedlichste Forscher, Biologen und Ärzte nach. „Schon ein Anteil von zehn Prozent verarbeiteter Produkte in der Nahrung führt zu einer signifikant erhöhten Krebsrate. Das bedeutet für jeden von uns: Das Essen selbst aus den Rohstoffen zubereiten. Auch Biokost ist zu empfehlen“, betont Madeo. Vor allem warnt er vor „Zuckerschocks“ in Form von Süßigkeiten. Dunkle Schokolade könne aber, betont er, vor Demenz schützen und das Erinnerungsvermögen verbessern. „Eine sehr gute Studie hat außerdem gezeigt, dass im Alter zwischen 45 und 65 weniger Fleisch und Milchprodukte gegessen werden sollten. Beides erhöht das Krebsrisiko. Das gilt jedoch nur für diese Altersspanne“, betont Madeo.

Fasten und Wohlbefinden

Im Detail erklärt er auch, was das Fasten im Körper bewirkt. „Wann immer die Zellen Nahrungsmangel spüren - das geschieht nach 14, 15 Stunden - kommt es zu einer Selbstverdauung der Zelle, die reinigende Wirkung hat und den Alterungsprozess hemmt. Auch Spermidin, das in Weizenkeimen, Erbsen, Nüssen oder Sojabohnen und Äpfeln steckt, hat ähnliche Effekte wie das Fasten“, verrät Madeo.

Warum Tomaten, Avocados oder Radieschen, Omega-3-Fettsäuren, Leinöl oder Kurkuma und Zimt niemals am Speiseplan fehlen sollten, verraten Top-Experten im Magazin.

64 Seiten, 9,90 Euro. Erhältlich in Büros der Kleinen Zeitung, ausgewählten Trafiken, Spar. Exklusiv bei Spar mit Gutschein um 4,90 Euro. Foto © KK

Natürlich gesund: 64 Seiten, 9,90 Euro. Erhältlich in Büros der Kleinen Zeitung, ausgewählten Trafiken, Spar. Exklusiv bei Spar mit Gutschein um 4,90 statt 9,90 Euro. Solange der Vorrat reicht.