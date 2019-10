Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Lieblingsplatz jeder Katze ist die frisch gewaschene Kleidung ... © koldunova/stock.adobe.com

Woran erkennt man einen liebenden Katzenbesitzer? Klar, an den Haaren auf der Kleidung. So gerne wir unsere Miezen auch um uns haben, dass sie ihr feines Fell überall in der Wohnung drapieren, ist nicht nur für Sauberkeitsfanatiker eine Herausforderung. Auf dem Sofa, dem Teppich, dem Gewand – sie sind einfach überall. Da kann man so viel putzen wie man will. Viele „Wunderwerkzeuge“ zum Entfusseln halten nicht, was sie versprechen – aber mit diesen Tipps bekommen sie die lästigen losen Haare in den Griff.