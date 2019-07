Facebook

Österreichs Kultur ist lebendig und vielfältig. © (c) fottoo - stock.adobe.com (Britta und Ralph Hoppe)

Heute vor genau zehn Jahren hat Österreich das Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes unterzeichnet. Die Inhalte wurden seither von der österreichischen UNESCO-Kommission ausgewählt. Die Bandbreite des gelebten Kulturerbes in Österreich ist groß: Blattgoldherstellung, Schmiedekunst, das Salzburger Marionettentheater, die Rieselbewässerung im Tiroler Oberland und die Bräuchen der Berg- und Hüttenleute an der Steirischen Eisenstraße lassen sich unter den 117 gelisteten Traditionen finden. Fünf davon sind sogar auf der Internationalen Repräsentativen UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit gelistet: Das Wissen im Umgang mit Lawinengefahr, die Handwerkstechnik des Blaudrucks, die Falknerei, der Imster Schemenlauf sowie die Hohe Schule und Klassische Reitkunst der Spanischen Hofreitschule.