Laufen Chips im Schuh speichern Daten

Laufschuh-Hersteller setzen auf Digitalisierung und Materialinnovationen: Under Armour verbaut Mikrochips im Schuh, On bietet Laufstilanalysen im High Tech-Tunnel. Asics baut auf einen revolutionären, kräfteschonenden Sohlenaufbau.

Start in die Laufsaison: Ausrüster locken mit Materialinnovationen © Under Armour

Dieser Schuh weiß alles über seinen Besitzer. Er kennt Schrittlänge und Geschwindigkeit, Trainingsdauer und die dabei zurückgelegte Distanz. Ein in der Mittelsohle verbauter Sensor zeichnet all diese Daten auf. Bei jedem Schritt. Mit dieser innovativen, in der Modellreihe HOVR integrierten Trackingtechnologie will die US-amerikanische Sportartikelmarke Under Armour die Trainingsqualität ihrer Kunden verbessern. „Wir wissen, dass die meisten Läufer zu lange Schritte machen“, sagt Projektmanager Ben McAllister: „Das braucht mehr Energie und macht den Läufer verletzungsanfälliger.“

