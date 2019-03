Fallen vor dem Kauf Auf Nummer Sicher gehen beim Immobilienkauf

Stolpersteine und Fallen beim Immobilienkauf: Worauf man achten sollte, bevor man ein Grundstück kauft, warum der Nachbar plötzlich im Garten stehen könnte und was passiert, wenn man bei den Eltern baut. Fünf Fragen an den Experten.

Wenn der Nachbar mit dem Traktor durch den Garten fährt, hat man eventuell im Vorfeld des Immobilienkaufs etwas übersehen © (c) Andrea - stock.adobe.com

Mit einem Traum fängt alles an. So malt man sich sein eigenes Haus in den schönsten Farben aus und richtet es in Gedanken schon ein, bevor der Traum überhaupt Wirklichkeit geworden ist. Bevor man sich entscheidet, Nägel mit Köpfen zu machen, und eine Immobilie kauft, gilt es, über ein paar knifflige Details Bescheid zu wissen. Wie man Stolpersteine auf dem Weg zum Traum vermeidet? Nachgefragt bei Stephan Plankensteiner, Notariatskammer für Steiermark.

