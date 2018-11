Facebook

Vier von fünf in Wien ansässige Expats, also internationale Fach-und Führungskräfte, haben einen guten oder sehr guten Start in Wien. 93,9 Prozent bestätigen der Stadt eine hohe internationale Attraktivität, 89,3 Prozent würden Wien als Expat-Ziel weiterempfehlen. Das sind die Ergebnisse einer umfassenden Umfrage im Auftrag der Wirtschaftsagentur Wien unter hier lebenden internationalen Fach- und Führungskräften. "Neben dem hohen Zuspruch zu Wien als Weltstadt freut uns besonders das tolle Feedback zur Arbeit unseres Beratungszentrums, dem Expat-Center. Im Zuge der Umfrage gaben 99 Prozent der Befragten an, zufrieden mit unserer dortigen Beratungsarbeit zu sein", so Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, "Diese hohe Zustimmung zeigt, dass es sich auszahlt, dass wir Expats individuell in zwölf Sprachen beraten und ihnen ein gutes Wien-Gefühl vermitteln.

Entscheidender Unterschied

Im Wettbewerb um die Ansiedlung internationaler Firmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann eine gute persönliche Betreuung den entscheidenden Unterschied ausmachen." Die Umfrage wurde von der Wirtschaftsagentur Wien beauftragt und von Urban Innovation Vienna zwischen November 2017 und März 2018 durchgeführt und ausgewertet. Von insgesamt 1.864 kontaktierten Expats kamen 196 der Einladung zur Teilnahme an der Online-Umfrage nach. Diese stammen aus 45 verschiedenen Ländern, die Hälfte davon aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Kanada. Schätzungen zufolge beherbergt Wien circa 25.000 Expats.

Die internationalen Fach - und Führungskräfte bestätigten in der Umfrage nicht nur den Ruf Wiens als funktionierende Stadt, sondern auch die guten Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung: 84,2 Prozent der teilnehmenden Expats schätzen an Wien die Sicherheit, 75,5 Prozent die Sauberkeit und 76,5 Prozent das kulturelle Angebot der Stadt. Zeitgleich veröffentlichte Umfragezahlen der Organisation InterNations, wonach Wien als Expat-Ziel nur im internationalen Mittelfeld liegt und als unfreundlich gilt, kann Hirczi nicht nachvollziehen, ortet aber dennoch Verbesserungspotenzial: "Derzeit nutzt nur ein Viertel der in Wien neuankommenden internationalen Fach- und Führungskräfte den Service unseres Expat-Centers. Diesen Anteil möchten wir entscheidend erhöhen.", so Hirczi abschließend.