Evolution of Dreams

Eva Walkner in ihrem Element - abseits der Piste im Tiefschnee © EOD/Kutlinski/KK

Für die eine war es bald klar, in welche Richtung es geht. Eva Walkner wuchs, wie sie sagt, „nicht so wohlbehütet“ auf, sie genoss mit ihrem Bruder Matthias, der im Vorjahr als erster Österreicher die berühmte Dakar-Rallye mit dem Motorrad gewann, die freie Natur. Meist auf Ski – mit dem Ziel, die Beste der Welt zu werden. Irgendwann Rennen zu gewinnen, bei Olympia ganz oben zu stehen. Die andere, Jackie Paaso, wurde vom Vater in die Welt des Skisports eingeführt und hatte ebenso als Kind schon einen Traum: Olympiasiegerin zu sein, auf der Buckelpiste. Es war derselbe Traum – mit demselben Ende: Scheitern. Denn beide mussten sich eingestehen, dass ihr Traum geplatzt war – Verletzungen verhinderten den Weg zur absoluten Weltspitze.