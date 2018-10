Jetzt, wo wir alle wieder fleißig am Herzkörper herumdrehen, ist es wichtig zu wissen, was hinter den Zahlen steckt - denn wer das weiß, spart Energie und Geld.

Das beste am Winter? Ein warmes Platzerl © (c) erikzunec - stock.adobe.com (Erik Žunec)

Spätestens wenn uns die Wettervorhersage anhaltende Kälte über mehrere Tage prophezeit, loben die meisten die genaile Erfindung der Heizung: Aufstehen, am Thermostat drehen und schon wird es in den eigenen Wänden wohlig warm. Doch was bedeuten die Zahlen auf dem Thermostat eigentlich genau? Wenn auch Sie zu jenen gehören, die sich damit noch nicht so genau beschäftigt haben, hier die Erklärung:



1. Jede einzelne Zahl und Symbole stehen dabei für eine bestimmte Temperatur.