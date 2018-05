Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Konfliktpotential: Auto- und Radfahrer streiten sich immer öfter miteinander © FOTOLIA

Nicht erst, wenn Profisportler bei Trainingsfahrten schwer verletzt werden – wie Anfang April Radprofi Marco Haller bei einer Kollision mit einem PKW – oder gar ums Leben kommen – wie die deutsche Profitriathletin Julia Viellehner, kocht das Thema auf. Spätestens wenn die Freiluftsaison beginnt, stimmen auch Freizeitsportler ihre Klagelieder über fehlende Rücksicht auf Rennradfahrer im Straßenverkehr an.

Umgekehrt ärgert sich jeder dritte Autofahrer über die „Rennradler“. Es ist damit ein gut gedüngtes Konfliktfeld. 80 Prozent der vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) im Vorjahr befragten Pedalritter gaben an, bereits mehrfach Streitfälle mit Autofahrern gehabt zu haben. Woran liegt das? Vielfach sind es Unwissen (oder Vergesslichkeit) oder ungenaue rechtliche Vorgaben.

Verkehrsregeln: Die wichtigsten Fakten Gibt es eine Helmpflicht? Grundsätzlich gibt es keine (außer für Kinder unter 13 Jahren). Laut OGH gibt es aber eine „Helmobliegenheit für Rennradfahrer“. Ein Rennradfahrer wurde so wegen Nichttragens eines Helms beim Schmerzensgeld mit einem 25-prozentigen Mitverschulden belastet. Die ganze Geschichte lesen Sie hier. FOTOLIA Gibt es eine Radwegpflicht? Bei Trainingsfahrten mit Rennfahrrädern besteht - anders als in Deutschland -ein Wahlrecht zwischen der Benutzung von Radfahranlagen und der für den übrigen Verkehr bestimmten Fahrbahn. Unerheblich ist aber, ob Mitglieder eines Vereins (Amateure oder Profis) oder Privatpersonen in ihrer Freizeit trainieren. FOTOLIA Dürfen Rennradfahrer nebeneinander fahren? Mit dem Rennrad nebeneinander auf der Straße fahren darf man laut OGH-Entscheid, wenn es sich um eine Trainingsfahrt handelt. „Als Kriterien für Trainingsfahrten sind (...) Verhältnisse maßgeblich, die mit jenen bei einer radsportlichen Veranstaltung vergleichbar sind.“ FOTOLIA Dürfen Rennräder auf dem Gehsteig fahren? Radfahrer dürfen auf normalen Straßen, ausgeschilderten Radfahranlagen und - wenn ausgeschildert - in Fußgängerzonen fahren, nicht aber auf Gehsteigen oder Gehwegen (dem für Fußgänger bestimmten Teil eines Geh-Rad-Weges). Autobahnen und Autostraßen sind ebenfalls tabu. FOTOLIA Was gilt als Rennrad? Als Rennrad gilt laut Gesetz ein Fahrrad mit maximal zwölf Kilo Eigengewicht, einem Rennlenker (ohne genauere Definition), einem äußeren Felgendurchmesser von mindestens 630 Millimetern und einer äußeren Felgenbreite von maximal 23 Millimetern. FOTOLIA Brauchen Rennräder Licht und Klingel? Im Gegensatz zu anderen Fahrrädern müssen Rennräder bei Tageslicht und guter Sicht weder mit Klingel noch diversen Reflektoren ausgestattet sein. Aber es empfiehlt sich, Touren gut zu planen und vor der Dämmerung zurückzukehren oder Aufstecklichter einzupacken. FOTOLIA Wie schnell sind Fahrräder unterwegs? Messungen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit ergaben, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit mit dem Rennrad bei 27,26 km/h liegt - und damit deutlich vor E-Bikes (21,17 km/h) oder Mountainbikes (21,23 km/h). Klassische Fahrräder: 18,57 km/h. FOTOLIA Wie hoch sind die Unfallzahlen? Fast 20.000 Österreicher sind allein 2016 beim Radsport verletzt worden. Neben Freizeitradlern waren darunter rund 1200 Rennradfahrer sowie 7100 Mountainbiker. Radfahren lag damit laut KFV-Unfallbilanz auf Platz vier der fünf unfallträchtigsten Sportarten. FOTOLIA 1 /8

So ärgern sich Rennradfahrer häufig über zu wenig Abstand der Autos beim Überholen. Tatsächlich hat jeder Führerscheinbesitzer gelernt, dass „ein der Verkehrssicherheit und der Fahrgeschwindigkeit entsprechender seitlicher Abstand vom Fahrzeug, das überholt wird, einzuhalten“ ist.

In den Fahrschulen wird diese Schwammigkeit in der Definition mit einer Daumenregel etwas konkretisiert: Ein Meter Mindestabstand plus ein Zentimeter pro gefahrenen km/h – bei 50km/h also eineinhalb Meter. „Diese eineinhalb Meter sind leider bei vielen Lenkern völlig unbekannt“, bedauert KFV-Rechtsexperte Armin Kaltenegger, selbst begeisterter Rennradfahrer. „Mach' den Bogen“ unterstützen kursierende Onlinekampagnen diesbezüglich die Bewusstseinsbildung.

Nebeneinander - dürfen die das?

Der Blutdruck von Autofahrern steigt dagegen, wenn vor ihm auf der Straße Rennradfahrer nebeneinander dahinstrampeln. Das dürfen sie, sofern es sich um eine Trainingsfahrt handelt. „Als Kriterien für Trainingsfahrten sind (...) Verhältnisse maßgeblich, die mit jenen bei einer radsportlichen Veranstaltung vergleichbar sind. Oder noch blumiger: es sich um ein „systematisch geplanter, pädagogisch fundierter und methodisch zielgerichteter Handlungsverlauf zur Steigerung und Optimierung sportlicher Leistungen“ handelt.

Wie viele Radfahrer nebeneinander fahren dürfen, geht aus dem Gesetz allerdings nicht hervor. Folglich sei laut KFV davon auszugehen, dass auch mehrere Rennradfahrer nebeneinander fahren dürfen, sofern dabei der rechte äußerste Fahrstreifen nicht überschritten wird und keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. So müssen Radfahrer zumindest als Gruppe auch das Rechtsfahrgebot beachten.

Und:Grundsätzlich raten Experten, das Hirn einzuschalten - und dieses mit einem Helm zu schützen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.