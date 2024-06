Gemeinsam an einem Strang ziehen, mit nur einem Ziel: Der Südsteirische Wein soll in aller Munde sein. Nach wie vor sorgen die STK Winzer für steirische Spitzenqualität. Und das weit über die österreichischen Grenzen hinaus. Kein Wunder also, dass der Besucherandrang bei der traditionellen Jahrgangspräsentation der Steirischen Klassik- und Terroirweingüter am Weingut Tement sehr groß war.