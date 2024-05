Kunst ist bekanntlich eine Frage des Geschmacks. Essen aber auch. Das Gute am Kunsthotel Malerwinkl im südoststeirischen Hatzendorf ist: Beide Geschmacksfragen funktionieren hier ganz unabhängig voneinander. Heißt: Von der Affenskulptur, die die Gäste mit gespreizten Beinen und Föhn in der Hand am Eingang empfängt, kann man halten, was man will. Vom Perlfisch, der uns kurze Zeit später auf dem Teller serviert wird, hingegen nicht: Der ist einfach sehr, sehr gut. Punkt. Darüber wird nicht gestritten.

Aber wir greifen vor. Kurz zur Erläuterung: Die Kunstwerke, die sich im Garten und im Hotel befinden, stammen von Peter Troißinger senior, der seit bald 40 Jahren das Hotel führt und sich dort auch als Koch einen Namen gemacht hat.

Neben der Kulinarik steht im Malerwinkl die Kunst im Zentrum. © Lucas Palm

Mittlerweile hat sein gleichnamiger Sohn das kreative Ruder in der Küche übernommen – und setzt auf handwerklich erstklassige, regionale Küche, die Neuartiges wohldosiert einsetzt. Wie zum Beispiel das Kimchi – also fermentiertes Gemüse nach ursprünglich koreanischer Art –, das hervorragend mit den Grammelknödeln (12,90 Euro, aus Kartoffelteig!) harmoniert.

Gefüllte Maishendlbrust. © Lucas Palm

Die gefüllte Bio-Maishendlbrust (18,90 Euro) im Natursafterl gibt es hier schon seit Jahren. Sie zählt ohne Zweifel zu den besten weit und breit. Gereicht wird sie mit Trüffelnudeln, einem charmanten Stück Erdäpfelgratin und knackigem Spargelgemüse.

Die spektakuläre Dessertvariation. © Lucas Palm

Auch in Sachen Fisch wird hier genauso virtuos wie naturnah gearbeitet. Reinanke und Hecht wären im Angebot, aber die gibt’s heut nicht – dafür Perlfisch (26,90 Euro). Das ist umso erfreulicher, weil man diesen so rar gewordenen Süßwasserfisch aus der Karpfenfamilie ohnehin nur noch so selten bekommt. Sein festes, weißes Fleisch ist auf den Punkt gebraten und schmeckt erstaunlich jodig, auch die knusprige Haut ist eine Klasse für sich. Das großzügige Filetstück schwimmt in einer wunderbar ausgewogenen Nage, daneben wird knackiges Grünzeug (Erbsen, Fisolen und Fenchel) serviert. Obendrauf gibt’s noch ein genauso luftiges wie sämiges Kartoffelpüree mit einem Stück Spinat-Schafskäse-Strudel.

Das Restaurant ist mit liebevollen Details ausgestattet. © Lucas Palm

Dass Troißinger Jr. eine außerkulinarische Kreativität vom Herrn Papa geerbt hat, wird bei der Dessertvariation (17,90 Euro) klar: Da wird vom warmherzigen Service ein Brett-Kisterl aufgeklappt, indem sich so ziemlich alles befindet, was das süße Herz begehrt. Highlight: das geeiste Zotter-Schokoladenmouse und die hauseigene Vanillecreme-Schnitte.