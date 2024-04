Verbraucher werden in den kommenden Jahren in Supermärkten voraussichtlich nicht mehr zwischen braunen und weißen Eiern wählen können. „Heute sieht man braune Eier schon immer weniger, bald dürfte es gar keine mehr geben“, sagte Henner Schönecke, Vorsitzender des Bundesverbands der deutschen Eiererzeuger gegenüber der „Bild“. Grund sei, dass viele Züchter von braunen auf weiße Hühner umstellen.

„Weiße Hühner haben ein größeres genetisches Potenzial als braune. Sie leben und legen länger“, so Schönecke. „Weiße Hühner sind einfacher zu halten und mobiler als braune.“ Sie fänden ihr Futter und Wasser besser, außerdem seien sie leichter und kleiner, ihre Eier ebenso. Das Legen sei dadurch weniger anstrengend. Braune Eier gebe es inzwischen nur noch bei wenigen regionalen Haltern.

Braune Eier: Anteil in Deutschland sinkt

Weiße Hennen legen weiße Eier, braun gefiederte hingegen braune. Das ist nach Angaben von Schönecke zumindest bei Hühnerrassen in Deutschland die Regel. In Supermärkten liegt der Anteil brauner Eier dem Verband zufolge noch bei etwa 30 Prozent, bei Discountern gebe es häufig schon keine mehr. Noch vor zehn Jahren seien hierzulande mehr braune als weiße Eier verkauft worden.

Braune Eier hatten früher festere Schale

Eine Kundenbefragung des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft zeigt: Bei älteren Menschen sind braune Eier nach wie vor oft beliebter. Jüngeren Konsumenten ist die Farbe meist egal, für sie sind eher Aspekte wie Tierhaltung und Regionalität von Bedeutung.„Dem Gros der Verbraucher ist die Schalenfarbe weitestgehend egal“, sagte ein Sprecher des Handelsunternehmens Rewe. Eine Ausnahme sei Ostern, wo klar weiße Eier favorisiert werden würden.

Ob braun oder weiß: Für Verbraucher hat das keine spürbaren Auswirkungen. Früher hätten braune Eier eine festere Schale gehabt, so Schönecke, heute jedoch nicht mehr. Geschmacklich gebe es keine Unterschiede. Der 51-Jährige, der selbst Legehennenhalter ist und zwischen Buxtehude und Hamburg einen Familienbetrieb in vierter Generation führt, stellte vor eineinhalb Jahren komplett auf weiße Hennen um.

In Österreich wird es jedenfalls nicht so weit kommen. „Braune Eier haben in Österreich Tradition, das wird sich auch nicht ändern“, sagt Markus Lukas, Obmann von der Geflügelwirtschaft Österreich (GWÖ) im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.