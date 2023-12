Die gehobene Gesellschaft des Fin de Siècle zog es einst in Strömen nach Opatija – damals Abbazzia –, das mondäne Seebad der Donaumonarchie an der Kvarna Bucht. Diesem Zeitgeist kann man nachspüren, wenn man Majestic Imperator Train entlang der legendären Südbahnstrecke mit dem Unesco-Weltkulturerbe Semmeringbahn gen Süden reist.

Roter Teppich für die Gäste des Majestic Train de Luxe © Ferdinand Weiss

Mit dem „Majestic Imperator Train“ hat Kommerzialrat Gottfried O. Rieck den urprünglichen k.u.k Hofsalonzug von Kaiser Franz Joseph I. und seiner Gemahlin Elisabeth aus dem Jahr 1891 zu neuem Leben erweckt. Er wurde 1891 im Auftrag aller österreichischen Bahnverwaltungen durch die k. & k. Generaldirektion der österreichischen Eisenbahnen in Auftrag gegeben und von der Firma Ringhoffer in Prag gebaut. Die letzte Fahrt für das Kaiserhaus fand am 23. März 1919 statt, als Kaiser und König Karl I. mit seiner Familie ins Exil in die Schweiz reisten. Heute existiert nur mehr ein Wagon des Original-Zuges aus dem Jahr 1891. Der prunkvolle Speisewagen aus dem Hofzug ist im Technischen Nationalmuseum Prag ausgestellt.