Ab Freitag, 11. November, bis 23. 12., täglich, 10–18 Uhr

Schloss, Kornberg bei Feldbach

Weihnachtsausstellung

Kinderaugen sollen zum Leuchten gebracht und Erinnerungen an die schönen Weihnachten von früher geweckt werden. Auf Schloss Kornberg werden heuer zum 41. Mal in der Vorweihnachtszeit Geschenkideen präsentiert. Mit traditionellem heimischen Kunsthandwerk und regionalen Köstlichkeiten wird Weihnachtsstimmung verbreitet.

Info: Tel. (03152) 41 68

Weihnachtszauber auf Schloss Kornberg im Steirischem Vulkanland © Leonard Bardeau Kunsthandwerk Schloss Kornberg

Freitag, 11. November, 15 Uhr

Treffpunkt: Hauptportal, Triesterstraße, Graz

Führung am Grazer Zentralfriedhof

Viele berühmte Grazer und Grazerinnen haben ihre letzte Ruhestätte am Zentralfriedhof gefunden. Karin Derler führt zu den Grabstätten berühmter Frauen und Männer und erzählt aus deren aufregenden Leben.

Anmeldung: Tel. 0676-88 32 54 90

Unterwegs am Grazer Zentralfriedhof © KANIZAJ/Kleine Zeitung

Freitag, 11. November, 20 Uhr

Die Brücke, Grabenstraße 39a, Graz

Blues & Ballads

Drei heimische Bluesgrößen gemeinsam auf einer Bühne: Ripoff Raskolnikov mit den Brüdern Christian und Robert Masser. Mit dem Programm "Blues & Ballads" zollt das Trio den Mississippi-Meistern des Blues seinen Respekt.

Karten/Info: Tel. (0316) 67 22 48

Die "Bluesbrüder" Christian und Robert Masser mit Ripoff Raskolnikov © Masser

Freitag, 11. November, 19.15 Uhr

Stift, Admont

Kambanellis-Lesung "Die Freiheit kam im Mai"

Der griechische Schriftsteller Iakovos Kambanellis (1921–2011) war Häftling im Konzentrationslager Mauthausen. An sein Schicksal erinnert die Lesung aus seinem Buch „Die Freiheit kam im Mai“. Es lesen Elena Strubakis und Franz Richard Reiter. Dazu werden Teile der bekannten, von Mikis Theodorakis vertonten „Mauthausen Cantata“ von Olga Kessaris mit Ensemble aufgeführt.

Karten/Info: Tel. (03613) 23 12-0

Lesung mit Elena Strubakis und Franz Richard Reiter © HOPI-MEDIA (Bernhard J. Holzner)

Freitag, 11. November, 20 Uhr

Samstag, 12. November, 20 Uhr

Austrovinyl, Fürstenfelderstraße 1, Fehring

Eröffnung: das neue Austrovinyl Werk 2

Dieses Wochenende feiert Austrovinyl die Eröffnung ihres neuen Schallplattenpresswerks. Austrovinyl hat mit dem Musiklabel Napalm Records ein neues Werk mit angeschlossenem Café und einer Bühne für Liveevents gebaut. Live on stage am Freitag Aze and the Mo's, DJ Ant und vielleicht als Surprise Act Lemo. Am Samstag

steigt dann die Austrovinyl Night mit Yukno, Hypnotic Floor und dem Klubkulturklub Freakadelle DJ-Team.

Karten/Info: www.austrovinyl.at

Lemo auf Besuch in Fehring © ORF/Tom Wonda

Samstag, 12. November, 11.11 Uhr (Beginn schon ab 10 Uhr)

Start vorm Kulturhaus, Marsch zum Hauptplatz, Knittelfeld

Landesnarrenwecken in der Steiermark

Die 5. Jahreszeit beginnt traditionell am 11.11. um 11.11 Uhr – da seit dem Mittelalter die 11 als närrische Zahl gilt, sie hat mit Maßlosigkeit und Sünde zu tun. Am Samstag wird Knittelfeld mit dem Landesnarrenwecken des BÖF zur neuen Landesnarrenhauptstadt. Lisa Maria und Klaus der Erste, Faschingshoheiten aus Bad Gleichenberg, übergeben deren Amt an Prinz Christian I. von Lenkrad und Kurbelwelle und Prinzessin Sonja I. von der Goldenen Locke.

Info: Tel. 0650-81 20 200

Die Faschingshoheiten Lisa Maria und Klaus der Erste aus Bad Gleichenberg © KK

Samstag, 12. November, 20 Uhr (Premiere)

Vorstellungen bis 21. 1.

Theater im Keller, Graz

Martin G. Wanko „Short Cuts 22“

Der Grazer Autor Martin G. Wanko hat mit „Short Cuts 22“ ein ernsthaftes wie humorvolles Stück über das Virus verfasst. Das allseits bekannte Cov-Virus ist der Hauptakteur des Ganzen, taucht jedoch nie auf, spielt aber in den Handlungen der Protagonisten eine wesentliche Rolle.

Karten/Info: Tel. (0316) 83 45 83

Das Theater im Keller präsentiert Martin G. Wankos "Short Cuts 22" © Alexander Kropsch/TiK

Samstag, 12. November, 11 Uhr (Vernissage)

Sonntag, 13. November, 19 Uhr (Konzert)

Kunsthaus, Köflach

Alois Mosbacher

Mit Alois Mosbacher eröffnet am Samstag im Kunsthaus Köflach erstmals ein Vertreter der "Neuen Malerei" eine Schau. Als Rahmenprogramm zur Ausstellung Mosbachers sind am Sonntag Erich Oskar Huetter (Cello) und Armin Egger (Gitarre) zu hören, wenn sie ihr neues Programm „L’Heure Exquise“ vorstellen.

Karten/Info: Tel. (03144) 25 19 900

Alois Mosbacher im Kunsthaus Köflach © Alois Mosbacher

Erich Oskar Huetter, Meister des Violoncello © Edith Ertl

Sonntag, 13. November, 11 und 17 Uhr

Minoriten, Graz

Brücken in den Orient - Meerscheinkonzerte

Zum Auftakt der Konzertserie werden zwei Tonmagier aus dem Zauberreich von Jordi Savall, Nedyalko Nedyalkov und Dimitri Psonis, die Meerschein-Saison eröffnen. Sie schlagen mit einer orientalisch-balkanesken Melodienmischung mit außergewöhnlichen Instrumenten "Brücken in den Orient".

Info/Karten: Tel. (0316) 82 50 00; https://styriarte.com



Der griechische Oud-Spieler Dimitri Psonisc bei den Meerscheinkonzerten © Gianfranco Liotta

Sonntag, 13. November, 19 Uhr

Stadthalle/Messe, Graz

Der Watzmann ruft

Das Alpenmusical „Der Watzmann ruft“ wurde über Nacht zum Kultstück und ist es bis heute geblieben. Jetzt wagen Wolfgang Ambros, Joesi Prokopetz, Christoph Fälbl und Klaus Eberhartinger ein allerletztes Mal den Aufstieg.

Karten/Info: Tel. (0316) 871 871 11, www.oeticket.com