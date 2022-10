Freitag, 28. Oktober, 18 bis 23 Uhr

Samstag, 29. Oktober, 18 bis 23 Uhr

Schloßberg und Reinighausgründe, Graz

Klanglicht-Festival 2022

Der Grazer Schloßberg und der Stadtteil Reininghaus sind die Standorte des Festivals mit Beiträgen u. a. von Jeongmoon Choi; Sebastian Kite, Esther Stocker, Amanda Parer. Alle 15 Standorte werden jeweils durchgehend bespielt. Der Eintritt großteils ist frei. Bei dem Kunstfestival der Bühnen Graz werden bis zu 80.000 Besucher erwartet.

Info/Karten: www.klanglicht.at



Freitag, 28. Oktober, 19.30 Uhr

CCW, Stainach

Jill Barber

In ihrer Heimat Kanada ist die Singer-Songwriterin Jill Barber ein Star, nun tourt sie mit ihrem aktuellen Chanson-Album „Entre nous“. Ihr Repertoire reicht von Jazz über Folk, Pop bis zu Chansons in Englisch und Französisch.

Info/Karten: Tel. (03682) 23 2 50

Die kanadische Chanteuse Jill Barber im Culturcentrum Wolkenstein © Candace Meyer







Freitag, 28. Oktober, 20 Uhr

bluegarage, Frauental

Carl Verheyen & Band

Carl Verheyen gilt als einer der weltbesten Gitarristen, jahrelang tourte er mit der Rockgruppe Supertramp. Mit seiner hochkarätig besetzten Band bietet er einen Mix aus Blues, Rock, Jazz und sogar Country.

Info/Karten: Tel. 0664-307 26 95

Supertramp-Gitarrist Carl Verheyen in der bluegarage © Carl Verheyen

Freitag, 28. Oktober, 9.30 bis 19 Uhr

Samstag, 29. Oktober, 9.30 bis 19 Uhr

Sonntag, 30. Oktober, 9.30 bis 19 Uhr

Postgarage, Dreihackengasse 42, Graz

Popella, das Musikfestival für Kinder

Das Zielpublikum des Musikfestivals sind Drei- bis Zwölfjährige als auch die (ganz) Großen. Dazu gibt es coole Mitmachaktionen, die großteils ohne Reservierung besucht werden können. Täglich finden Familienkonzerte (jeweils 16 Uhr) statt: so rockt am Freitag Suli Puschban mit ihrer Kapelle der guten Hoffnung. Am Samstag tritt Herr Jan mit seiner Superbänd auf und Kinderrockstar Matthäus Bär kommt am Sonntag.

Info/Karten: Tel. 0650-464 67 22; www.popella.at





Popella, ein Musikfestival für die Kleinen © Clara Wildberger

Freitag, 28. Oktober, 20 Uhr

Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr

Theatercafé, Graz

Dan Knopper - Salon Sieglinde

Der Gewinner des Kleinkunstvogels 2021 präsentiert sein erstes Kabarettprogramm. In seiner gelungenen One-Man-Show "Salon Sieglinde" schlüpft er in eine Reihe skurriler Figuren wie die mütterliche Freundin, der überforderte Veranstalter oder der verhinderte Schlagerstar.

Info/Karten: Tel. (0316) 82 53 65

One-Man-Show von Dan Knopper © Peter Blasl







Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr

Samstag, 29. Oktober, 19 Uhr

Sonntag, 30. Oktober, 19 Uhr

Alois-Günter-Haus, Steinhaus am Semmering

Rockpianistin Viktoria Yermolyeva

Viktoria Yermolyeva war auf dem besten Weg, als klassische Pianistin Karriere zu machen. Doch dann entdeckte die Ukrainerin ihre Leidenschaft für Heavy Metal und Rockmusik. Bei ihren drei Konzerten auf 1782 Metern Seehöhe interpretiert sie Songs von Queen, Depeche Mode, Metallica, Pink Floyd, den Doors u.a

Info/Karten: Tel. (03853) 300; www.nishiki.at/vika



Ausnahme-Pianistin Viktoriya Yermolyeva © www.nishiki.at

Samstag, 29. Oktober, 19.30 Uhr

Hofermühle, Stainz

Poetry Slam goes Stainz 2.0

Das Slam Kollektiv Graz bringt das gesprochene Wort wieder nach Stainz. Mit dabei sind einige der besten Slam-Poeten des deutschsprachigen Raums: Henrik Szanto aus Hannover, die Wienerin Elif Duygu, Donia Ibrahim aus Kärnten und Muhammed Dumanli aus Graz.

Karten/Info: Tel. 0664-46 35 617

Der mehrfache Poetry-Slam-Meister Henrik Szanto © TJ Photography

Samstag, 29. Oktober, 18 Uhr

Pfarrkirche St. Paul, Bad Aussee

In memoriam Karolos Trikolidis

Im Gedenken an den Gründer des „Beethoven plus Festivals“ findet ein großes Chor- und Orchesterkonzert statt. Am Programm stehen Werke von Antonio Vivaldi und Fanny Hensel Mendelssohn. Zu hören sind der Philharmonia Chor Wien, der neue Festivalchor und das Europe United Festival Orchester unter Leitung von David Holzinger.

Karten/Info: Tel. 0676-34 67 863

Samstag, 29. Oktober, 19.30 Uhr

Komödie Graz, Graz

Marianne Mendt & Band

Die Grande Dame der österreichischen Musikszene Marianne Mendt bietet mit "Musik meines Lebens" ein Programm vom Wienerlied bis zum Jazz.

Karten/Info: Tel. 0664-536 97 70

Die Sängerin, Musikerin und Schauspielerin Marianne Mendt in Graz © Lukas Beck

Sonntag, 30. Oktober, 19.30 Uhr

Montag, 31. Oktober, 19.30 Uhr

List-Halle, Graz

SpongeBob als kunterbuntes Familien-Musical

Bikini Bottom ist in großer Aufregung, weil ein Vulkan auszubrechen und die Stadt zu vernichten droht. Doch Spongebob und seine treuen Freunde sind fest entschlossen, die Stadt zu retten.

Karten/Info: Tel. (0316) 871 871 11 www.helmut-list-halle.com