Freitag, 2. September, 20 Uhr

Schloss Lind, St. Marein/Neumarkt

Animalize

Die alljährliche Licht- und Videogroßraumperformance im Areal des Schlosses Lind stellt den Höhepunkt des Veranstaltungsjahres im „Anderen Heimatmuseum“ dar. Dabei werfen die Lichtkünstler und Performer Ada Kobusiewicz, Gridchen Pliessnig, Sigrid Friedmann, Hanno Kautz, Martin Schinagl und Ulrich Kaufmann einen skurrilen tierischen Blick auf das nächtliche Parkareal.

Info: Tel. (03584) 30 91

Schlafperformance von Gridchen Pliessnig in Schloss Lind © Gridchen Pliessnig

Freitag, 2. September

Schilcherhof, Ligist, 20 Uhr

Samstag, 3. September

Parkhouse, Graz, 20 Uhr

The Base im Doppelpack

Die Grazer Indie-Ikone The Base mit Frontmann Norbert Wally rockt am Freitag den Ligister Schilcherhof und am Samstag die Parkhouse-Bühne in Graz. Zu hören ist ein Best-Of des Trios und Lieder aus dem aktuellen, mittlerweile 14. Album „"ick A Stone Kill A Fly". Die Songs auf dem neuen Tonträger haben durchaus Ohrwurm-Potenzial und sind von gewohnt zeitloser Schönheit.

Info: Schilcherhof: Tel. 0664-155 63 71; Parkhouse (Eintritt frei): Tel. (0316) 811 326

Die Indie-Rock-Band The Base © Marija Kanizaj

Freitag, 2. September, 18 Uhr

Hauptplatz, Rottenmann

Seiler & Speer

Mit ihrem aktuellen dritten Album "Für immer" schreiben die Neo-Austropopper Seiler & Speer ihre Erfolgsgeschichte weiter. Natürlich darf der Hit "Ham kummst", mit dem das Duo seinen Durchbruch hatte, nicht fehlen.

Info/Karten: Tel. (0316) 871 871 11, Tel. 0650-27 30 465

Die Musiker Christopher Seiler und Bernhard Speer von Seiler und Speer © APA/GEORG HOCHMUTH

Freitag, 2. September, 19.45 Uhr

Samstag, 3. September, 19.45 Uhr

Sonntag, 4. September, 10.45 Uhr

KulturHaus, Straden

grad & schräg O22

Das Festival „grad & schräg“ läuft noch drei Tage. Am Freitag lädt die Gesangskapelle Hermann zu ihrer „Jubiläumsrevue“ und am Samstag geht es mit dem Diknu Schneeberger und Christian Bakanic Quartett weiter. Zum Abschluss spielt das Großmütterchen Hatz Quartett mit dem Laien-Akkordeon-Ensemble Walletschek.

Info/Karten: Tel. 0676-625 36 06

Die Gesangskapelle Hermann lädt zu ihrer "Jubiläumsrevue" © Christoph Liebentritt

Samstag, 3. September, 12 Uhr, 15 Uhr und 19 Uhr

Oper Graz, Graz

Hereinspaziert!

Mit der Bühnenshow stimmt die Grazer Oper am Samstag auf die neue Saison ein. Der musikalische Streifzug mit Solisten, Ballett, Chor und den Grazer Philharmonikern gibt einen Vorgeschmack auf kommende Produktionen. Intendantin Nora Schmid wird den Ausblick moderieren.

Karten/Info: Tel. (0316) 80 00

Die Bühnenshow Hereinspaziert! der Oper Graz © Nikola Milatovic





Samstag, 3. September, 20 Uhr

Kunsthaus, Köflach

Nina Hartmann "Endlich Hausfrau"

Das Leben als selbstständige, selbstbewusste, emanzipierte, alleinverdienende Frau, Schauspielerin und Kabarettistin ist hart – nun reicht es Nina Hartmann, sie will nur Hausfrau sein!

Davor gibt es ein Konzert um 19 Uhr mit Maximilian Ganster (Gitarre).

Karten/Info: Tel. 0664-453 70 63

Nina Hartmann ist "Endlich Hausfrau" © Luis Casnova





Samstag, 3. September, ab 17 Uhr

Sonntag, 4. September, ab 10.30 Uhr

Schlosspark, Gleinstätten

20 Jahre Zeggern

Die 14 Vereine der Marktgemeinde Gleinstätten laden zum Jubiläumszeggern ein. Zahlreiche Stände verwöhnen mit Köstlichkeiten und Schmankerln. Es gibt Vorführungen über Handwerk und Brauchtum von anno dazumal, wie Troadschneidn, Heuhiefln, Mostpressen, Schnapsbrennen bis zur Sulmtalbahn und den Oldtimern.

Info: Tel. 0664-324 28 24, Eintritt frei

Zeggern im Schlosspark Gleinstätten © Josef Muchitsch

Samstag, 3. September, 9-17 Uhr

Sonntag, 4. September, 9-17 Uhr

TP: Altenbergerhof, Altenberg/Rax

18. Steirischer Zauberwald

Einmal im Jahr findet der Steirische Zauberwald, ein Spektakel rund um Sagen und Märchen, in der wunderbaren Naturkulisse des Naturparkes Mürzer Oberland statt. Da begegnet man bei dem rund zweistündigen Rundgang Elfen, Hexen, Kobolden und anderen Waldgeistern. Treffpunkt ist in diesem Jahr der Altenbergerhof, von dort starten die Besuchergruppen mit dem Bus.

Info: Tel. (03857) 83 21; www.zauberwald.at

Der Steirische Zauberwald im Naturpark Mürzer Oberland © Nicole Seiser

Samstag, 3. September

Frauenkirche, Bad Radkersburg, 19.30 Uhr

Sonntag, 4. September

Basilika, Stift Rein, 19.30 Uhr

Alles Mozart!

Nach einem guten Monat abwechslungsreicher Feinkost feiert das Kammermusikfestival krönenden Abschluss. Geiger Jevgenijs Cepoveckis, Flötistin Vanessa Latzko, Cellist Reinhard Latzko und Harfenistin Serafina Jaffé sorgen mit der vielseitigen Formation Oberton+ für einen feintönenden Festivalabschluss. Am Programm steht natürlich Wolfgang A. Mozart.

Karten/Info: Tel. 0664-58 555 88, kammermusik.co.at

Feintönender Festivalabschluss mit dem Ensemble Oberton+ © Marija Jancic

Sonntag, 4. September, ab 9 Uhr

Kleinsölk Ort

Schutzengel-Kirchtag

In Kleinsölk wird am Sonntag zum Schutzengel-Kirchtag geladen, denn schon Erzherzog Johann 1819 besuchte. Nach dem Gottesdienst wird beim Frühschoppen mit verschiedenen Musikgruppen gefeiert und besondere Schmankerln kredenzt. Ein Highlight des Festes ist der traditionelle Almabtrieb von der Tuchmoaralm, welcher mitten durch Kleinsölz führt.

Info: Tel. (03687) 23 310

Schutzengel-Kirchtag in Kleinsölk © KK

Sonntag, 4. September, 10–17 Uhr

Naturgarten Pirc, Muggendorf 8, Straden

Tag der offenen Gartentür

In Adele und Helmut Pircs Garten gibt es viel zu entdecken. In dem biologisch geführten Naturschaugarten wachsen mehr als 100 besondere Obstarten. Der Hausherr hat mehrere Gartenbücher verfasst und führt gerne durch sein Refugium, und gibt Tipps für Interssierte.

Info: Tel. 0699-133 12 197