Freitag, 19. August bis Samstag, 20. August - ab 10 Uhr

Innenstadt, Eisenerz

Festival "Rostfest"

Das Rostfest präsentiert sich zum elften Mal in seiner bewährten Mischung aus Musik, Kunst, Performances und Sport. Am Samstagnachmittag gastiert der Schlagergarten Gloria, und mit dem Duo Attwenger und fetzigen Akkordeon-Drum-Sounds klingt das Fest aus.

Karten: Tel. 0680-300 26 98, rostfest.at

Freitag, 19. August (12–18 Uhr) bis Sonntag, 21. August (10–18 Uhr)

Karmeliterplatz, Graz

Internationaler Töpfermarkt

60 Keramiker und Keramikerinnen aus vierzehn Ländern bieten ein breites Spektrum an handwerklich und künstlerisch hochwertiger Keramik an. Am Samstag und Sonntag gibt es zudem jazzige Livemusik.

Info: Tel. 0664-423 79 74; toepfermarkt-graz.at

Internationaler Töpfermarkt am Karmeliterplatz © Ulrike Walner

Freitag, 19. August und Samstag, 20. August - 19.30 Uhr

Schloss Külml, Oberfeistritz

Komm.St-Festival

Zwei unterschiedliche Programmpunkte bietet das Festival für dieses Wochenende: Am Freitag gibt es ein Improtheater des jungen Kollektivs Kokoloresk. Am Samstag bewegt sich das Cello-Akkordeon-Duo Marie Spaemann und Christian Bakanic bei seinem Konzert zwischen Bach, Jazz, Pop und Weltmusik bis hin zu Eigenkompositionen.

Karten/Info: Tel. 0650-204 94 51

Kokoloresk auf Schloss Külml © Se shorty Shots

Freitag, 19. August und Samstag, 20. August

Pfarrkirche, St. Oswald bei Plankenwarth, 19:30 Uhr

Sommerrefektorium, Stift Rein, 20. 8., 19.30 Uhr

Steirisches Kammermusikfestival

Das Trio Lumi vereint am Freitag unter dem Titel "Tere, Tere" nordische Musik mit slawischem Ton und klassischer Brillanz. Spannungsvolles verspricht Philipp Scheuchers Soloabend am Samstag: Der mehrfach ausgezeichnete Pianist interpretiert neben Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" Werke von Liszt, Schubert und Kühr.

Karten/Info: Tel. 0664-58 555 88

Trio Lumi beim Steirischen Kammermusikfestival © Nejc Hafner

Freitag, 19. August (ab 17.30 Uhr) bis Dienstag, 23. August

Marenzipark, Leibnitz

Steirische Weinwoche - ein Fest für Genießer

Über 50 Winzer präsentieren ihre edlen Tropfen, dazu es gibt ein buntes Rahmenprogramm mit viel Musik. Am Freitag werden die Weinhoheiten gekrönt, am Sonntag gibt es ein Genussfrühstück mit den Bäuerinnen und am Montag eine Trachtenmodenschau.

Info: Tel. (03452) 825 78-49 21; www.steirische-weinwoche.at

Steirische Weinwoche in Leibnitz © Robert Sommerauer/Pixelmaker

Samstag, 20. August - 19 Uhr

Zirkus Prattes, Graz

Irmgard Knef - "Kindchen fahr ab"

Irmgard, die heimliche Schwester der großen Hildegard, plaudert aus ihrem privaten Nähkästchen und erzählt aus einem bewegten Künstlerleben. Hinter der Kunstfigur verbirgt sich Kabarettist Ulrich Michael Heissig, der den Abend speziell für Graz kreiert hat.

Karten/Info: Tel. (0316) 34 11 77

Irmgard Knef, die heimliche Schwester der großen Hildegard © Robert Recker

Samstag, 20. August bis Sonntag, 28. August

Hartberg

Festival "ClariArte"

Das Festival bietet wieder ein umfangreiches Konzertprogramm. Die Eröffnung am Samstag im Schlosshof (19.30 Uhr) gestaltet die vienna clarinet connection mit der Reinhard Summerer Big Band unter dem Titel "Rhapsody in blue". Am Festivalprogramm steht u. a. noch das Murtal Jazztrio und das virtuose Bläserensemble Federspiel.

Karten/Info: Tel. (03332) 603-120, www.clariarte.at

Das Bläserensemble Federspiel beim Festival "ClariArte" © Maria Frodl

Samstag, 20. August, ab 11.30 Uhr

und Sonntag, 21. August, ab 10 Uhr

Marktplatz, Preding

Kürbisfest

Bei dem zweitägigen Volksfest mit Musik, Schauputzen, Handwerksmarkt und Kinderprogramm dreht sich alles um den steirischen Kürbis. Der Höhepunkt ist am Sonntag das traditionelle Woazkoch (Grießbrei) mit der Kürbisbürgermeisterwahl.

Info: Tel. (03185) 22 22

Das traditionelle Woazkoch mit der Kürbisbürgermeisterwahl beim Predinger Kürbisfest © KK

Sonntag, 21. August - 17 Uhr

Burg Gallenstein, St. Gallen

Am 17. Oktebruar - Neue klingende Geschichte

Im Rahmen des Festivals St. Gallen gibt es heute ein Familienkonzert (ab 6 Jahren). Die Musiker zaubern in eine Fantasiewelt voller bunter Geschichten nach Liedtexten von Morgenstern, Jandl, Janosch, Fried u. a.

Karten/Info: Tel. 0664-211 21 05

Kinderkonzert © Imago stock&people

Sonntag, 21. August - 15 Uhr

Pavillon im Stadtpark, Graz

Promenadenkonzerte

Der Grazer Stadtpark wird wieder zum Treffpunkt für Musikliebhaber und Musikliebhaberinnen – und das bereits zum 20. Mal. Das Eröffnungskonzert bei freiem Eintritt findet mit der Big Band Graz statt.

Info: info@kulturforum.eu; Tel. 0681-84 56 51 00