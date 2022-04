Ab Freitag, 22. April 2022, 20 Uhr

Theater im Bahnhof, Graz

Wolken ziehen vorüber

Das Theater im Bahnhof zeigt eine Bühnenfassung von Aki Kaurismäkis Filmklassiker. Eine Tragikomödie darüber, wie schwer es ist, im Angesicht unüberwindbarer Probleme und drohenden Untergangs Würde zu bewahren.

Tel. (0316) 76 36 20



Kohlbauerhof, Präbach

Du bist nicht allein

Alexander ist auf Selbst-Suche und erforscht sein Potenzial. Eine surreale One-Man-Show von Alexander Braunshör, die das Selbst-Optimierungsgebot unserer Zeit unterläuft.

Tel. 0664-25 09 109

Samstag, 23. April 2022, 18 Uhr

Musikschule, Deutschlandsberg

Herbert Schuch - Klavier

Der Pianist, der als hervorragender Beethoven-Interpret gilt, wird vier Klaviersonaten von Beethoven spielen, darunter die berühmte „Pathétique“.

Tel. 0664-284 53 37



Samstag, 23. April 2022, 19 Uhr

Kulturzentrum, Leibnitz

justeAVANT -Liebe auf den letzten Metern

Brigitte Karner und Peter Simonischek erwecken im Stück das Zwiegespräch zweier unglücklicher Schlachthaus-Kandidaten mit viel Gefühl und unnachahmlicher Bühnenpräsenz zum Leben.

Tel. 0660-2002 866

Samstag, 23. April 2022, 19.30 Uhr

Mehrzweckhalle, Gössendorf

Galakonzert „On the Road“

Die Big Band Graz Süd unternimmt mit Sigi Feigl eine swingende Reise in die Zeit der Golden Big Band Ära, u. a. mit Sinatra-Hits. Stimmlich unterstützt wird sie dabei von Tanja Filipovic und Erwin Adelmann.

Tel. 0699-10 436 330

Samstag, 23. April 2022, 19.30 Uhr

Komödie Graz, Graz

"...bis einer weint"

Bernhard Murg und Stefano Bernardin bringen mit die besten Sketches von Farkas bis Niavarani - quasi ein "Best of Simpl".

Tel. 0664-53 69 77 02



Samstag, 23. April 2022, 20 Uhr

Sonntag, 24. April 2022, ab 14 Uhr

Irdning

Irdninger Kirtag

Bundes Treiben herrscht am Kirtag in Irdning, ein Volksfest mit viel Musik im Festzelt, dem Standlmarkt und Vergnügungspark.

Tel. 0664-838 71 30



Sonntag, 24. April 2022, ab 9 Uhr

Hochgartl, Puch bei Weiz

Ein Blütenfest im Apfeldorf

Den Sonntag inmitten des zart rosa Blütenmeers beim Apfelblütenfest am Pucher Hochgartl genießen mit Volksmusik, Tanz und Schmankerln.

Info: 0664-311 04 18

Sonntag, 24. April 2022, 19 Uhr

Stefaniensaal, Congress, Graz

Die Schöpfung. Von Joseph Haydn.

Konzert zum 50-jährigen Jubiläum

In Erinnerung an das Gründungskonzert im Jahr 1971 wird Haydns Meisterwerk nochmals aufgeführt. Es singt der Concertchor Graz-Maribor, und die Pannonische Philharmonie steht unter der bewährten Führung von Hochstrasser.

Info: www. interpannon.eu