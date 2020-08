Was die Kleine Zeitung am Wochenende von 7. bis 9. August empfiehlt

The Tarantino Experience Live © jenud.com

Freitag, 7. August

Greith-Haus, St. Ulrich/G - 18 Uhr

Adel Dauood "Flut"

Die Abendführung zur Schau von Adel Dauood mit Kurator Günther Holler-Schuster ist von einer Weinverkostung begleitet.

Mehr Info

Adel Dauoods im Greith-Haus Foto © Cédric Kaub

Freitag, 7. August

Gastgarten Schilcherhof, Ligist

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Küche ab 18 Uhr

The Roaring Sixties Company

Die Band bringt beim Sommerfestival Schilcherhof die großen Hits der Sixties & Seventies live auf die Bühne.

Mehr Info

The Roaring Sixties Company beim Sommerfestival © KK



Freitag, 7. August und Samstag, 8. August

Dietersdorf bei Graz, Fr. ab 16 Uhr, Sa. ab 14 Uhr

Sunny Days Festival

Die lokale Musikszene trifft sich wieder beim Sunny Days-Festival in familiärer Atmosphäre. So haben sich Musikcafe Prenner, Deasel Weasel, Coinflip Cutieman und Akida angesagt.

Mehr Info

Sunny Days Festival - Das Festival der steirischen Musikszene Foto © Sunny Days Festival



Samstag, 8. August

Gasthof Römerhof, Leibnitz - 18.30 Uhr

The Tarantino Experience - Live Show

Ein stimmiges Konzerterlebnis mit Augenzwinkern, nicht nur für Tarantino Fans. Wenn die "Hateful Five" anreiten gibt es eine Show von Surfrock bis Disco, von David Bowie bis Nancy Sinatra.

Mehr Info

Die meisterlichen Streifen von Quentin Tarantino in einer kongenialen Livemusik Performance Foto © jenud.com

Samstag, 8. August

Hotel Wasnerin, Bad Aussee - 20.30 Uhr

Lesung Thomas Raab

Voller Fabulierlust präsentiert der Bestsellerautor seinen brandneuen Krimi "Helga räumt auf".

Mehr Info

Lesung mit Thomas Raab © KK

Samstag, 8. August und Sonntag, 9. August

Hofbühne Mathans, Kopreinigg 52, St. Ulrich in Greith - 19.30 Uhr

Die Grüne Insel

Die "Vitamins of Society" laden zur Sommertheaterproduktion über eine Gruppe von Aussteigern, die sich auf eine Insel im Grünen zurückgezogen hat.

Mehr Info

Vitamins of Society "Die Grüne Insel" © Vitamins of Society



Sonntag, 9. August

Steirisches Feuerwehrmuseum, Groß-St. Florian – 14 Uhr

Günter Eichberger

Der diesjährige Landesliteratur-Preisträger liest im Rahmen von "Kaffee Kunst und Kuchen" in einer halben Stunde sein Gesamtwerk (18 Bücher), synchron dazu Ausdruckstanz.

Mehr Info

Günter Eichberger liest sein Gesamtwerk Foto © Markus Traussnig