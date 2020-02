Was die Kleine Zeitung am Wochenende von 21. bis 23. Februar empfiehlt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Onirica © Kati Göttfried

21. bis 23. Februar 2020:

„Onírica“ von Marta Navaridas ist sowohl Tanzperformance als auch künstlerische Installation. Zu sehen in Space 04 im Grazer Kunsthaus.

Die gebürtige Spanierin Marta Navaridas, Performerin und Choreografin, lebt seit über zehn Jahren in Graz. Zu Onírica sagt sie: „Seit ich ein kleines Kind war, zeichne ich in Blau auf allen möglichen Oberflächen: von der Wand in meinem Zimmer über Schulbücher, Turnschuhe, T-Shirts bis hin zur Rückseite wichtiger Dokumente. Ich tue dies intuitiv und kontinuierlich.“ Die Tänzer Lau Lukkarila, Xianghui Zeng, Veza Fernández bewegen sich in einem choreografischen Rahmen innerhalb des Ausstellungsraums und bemalen ihn in der Bewegung mit blauem edding. Die kreisförmige Bewegung wird durch Musik und Live-Komposition verstärkt: Manuel Riegler mischt die vor Ort abgenommenen Geräusche des Zeichnens live mit Harfen-Musik von Eduardo Raon und erzeugt so einen akustischen Loop, der die Elemente Zeichnung, Klang und Tanz wie eine Klammer umschließt.

Kunsthaus, Graz. 21., (17 und 20 Uhr), 22. und 23. 2.

Tel. 0664 8017 92 00





21. bis 23. Februar 2020:

"Walgeschichten". Poetisch-lustiges Theater mit Live-Musik. „Lieber Wal, bitte komm und spiel mit mir“, schreibt Marie, wenn sie allein ist. Mit dem Wal erlebt sie dann lustige und fantastische Begegnungen mit dem Oktopolizisten, dem Seastar u. v. a.

Frida & Fred, Graz. 21., 22. und 23. 2., 16 Uhr.

Tel. (0316) 872-77 00

Walgeschichten Foto © Edi Haberl

21. bis 23. Februar 2020:

Wenn das Narrenkartell in Bad Gleichenber regiert ... Boris Johnson, David Copperfield und Ilmar Tessmann sind bei der Gleichenberger Faschingssitzung ebenso Gast wie das Faschingssitzungsballett der Feuerwehr und die Musikgruppe „The 6 Magistros“.

Gleichenberg Halle, Bad Gleichenberg. 21., 22. und 23. 2. Tel. 0664-55 13 385

Gleichenberger Faschingssitzung Foto © Kurt Bübl

21. Februar 2020:

Fulminanter Mix aus Jazz, Blues und World. Zehn Studioalben mit Platin- und Goldstatus. Fünf PBS-Specials. Ein Juno Award. Ein Gemini Award. Drei kanadische Smooth Jazz Awards. Ein Player’s Choice Silver Award u. v. a. Und Millionen von YouTube-Clicks: Stargitarrist Jesse Cook ist auf Europatournee!

Forum Kloster, Gleisdorf. 21. 2., 20 Uhr. Tel. (03112) 26 01-407

Jesse Cook Foto © Matt Barnes

21. Februar 2020:

Metal mit Hammerfall und Battle Beast. „,Gut ist nicht gut genug, es muss großartig sein‘, trifft als Leitsatz auch auf unsere bevorstehende Europatour zu.“ So Joacim Cans, Frontman der Power-Metal-Band Hammerfall. Die Band stand schon mit Iron Maiden und Rammstein auf der Bühne.

Orpheum, Graz. 21. 2., 20 Uhr. Tel. (0316) 80 08-90 00

Hammerfall Foto © Robert Tüchi

22. Februar 2020:

Circle Creek und The Sick Pack Rat Attack. Heavy und Alternative Rock gibt es in der Reihe wakmusic mit Circle Creek (Band der Grazer Zwillinge Chris und Didier Zirkelbach) und The Sick Pack Rat Attack, „vier alte Säcke +/-50“ (so die Eigendefinition).

Club wakuum, Griesgasse 31, Graz. 22. 2., 20 Uhr. wakmusic.com. Tel. 0676-450 15 90

Circle Creek Foto © KK

22. Februar 2020:

Galakonzert mit den besten Jung-Cellisten. Der 1. Internationale Cello-Wettbewerb „Anna Kull“ an der Kunstuni Graz endet mit einem Galakonzert der Preisträger mit den Grazer Philharmonikern. Dirigent ist Ingo Ingensand, der u. a. das „Consortium musicum Berlin“ gründete und 2017 das „Konzert für Menschenrechte“ im Stefaniensaal leitete.

Oper, Graz. 22. 2., 18 Uhr. Tel. (0316) 80 00

Ingo Ingensand Foto © Christian Herzenberger

22. Februar 2020:

Das Motto: Reduktion, Konzentration, Schlichtheit. Willi Bernharts Taoistisches Tanztheater will vom Übermaß an schwülstigen, süßlichen Bewegungen reinigen. Von dieser Überproduktion an körperlicher Geschwätzigkeit und „Kunst“. Geboten wird: ein Gipfeltreffen von McFerrin, Laotse & Co und Bernhart.

Theatermërz, Graz. Ab 22. 2., 20 Uhr. Tel. (0316) 72 01 72

Willi Bernhart Foto © Theatermerz

22. Februar 2020:

Sonnig bis markant: Dives ordnen sich in den Genres Indie-Pop, Garage-Punk und Surf-Rock ein. Am Samstag sind sie zu Gast im Forum Stadtpark. Support: Oxyjane. Die Band Dives wurde im Februar 2016 gegründet und in kürzester Zeit waren die drei Musikerinnen fest im Netz des Wiener Underground eingewoben. Ihre Musik ist facetten- und abwechslungsreich. Der einprägsame zweistimmige Gesang von Tamara Leichtfried und Viktoria Kirner drückt Stärke aus, häufig formuliert als Forderung an ein Gegenüber. Es finden sich sonnige Surf-Momente wie auf „Shrimp“, verspielte Fragmente in „Roof“, Verträumt-Rhythmisches („Tomorrow“) und markanter Garage-Punk („Squeeze“). Dieser Stilmix kommt alles andere als fragil daher. Dives schaffen es ein markantes Statement zu setzen und sich nicht an aalglatter Popfantasie zu orientieren. Vielmehr umgibt Dives eine Aura unbeschwerter Jugendlichkeit. In ihren Songs besingen sie die Freuden aber auch die Mühseligkeiten des wilden jungen Lebens. Ganz ohne pathetische Teenage- Angst.

Forum Stadtpark, Graz. 22. 2., 20 Uhr. Tel. (0316) 82 77 34-10

Dives Foto © Martina Lajczak

23. Februar 2020:

Wenn der Urwald zum Leben erwacht ... Turbulente Dschungel-Action über Freundschaften, die Grenzen überwinden: Im Musical „Dschungelbuch“ nehmen Mogli und seine tierischen Freunde Klein und Groß mit auf eine abenteuerliche Reise. Das Theater Liberi aus Bochum gastiert mit einer eigenen Version in Graz.

Helmut-List-Halle, Graz. 23. 2., 11 und 15 Uhr. Tel. (0316) 871 871-11

Dschungelbuch - Das Musical Foto © Nilz Böhme