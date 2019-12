Was die Kleine Zeitung am Wochenende von 27. bis 29. Dezember empfiehlt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Cirque Noël Compagnie The 7 Fingers "Passagers" © NikolaMilatovic

Freitag, 27. Dezember:

Veranstaltungszentrum, Judenburg - 20 Uhr

The Roaring Sixties Company

Die Band präsentiert nahezu authentisch viele der großen Hits von Woodstock, dem legendären Musikfestival.

Mehr Info

The Roaring Sixties Company Foto © Pirker/Roaring Sixties Company



Freitag, 27. Dezember:

Kulturhalle, Großsteinbach - 19 Uhr

Benefizkonzert "With a little help"

Sieben Bands stellen sich in den Dienst der guten Sache u.a. Los Falcos, The Lost Angels, Peter Taucher & Friends, Beathitten.

Mehr Info

Los Sharkos Foto © Los Sharkos



Freitag, 27. Dezember und Samstag, 28. Dezember:

Studio McBee, Graz

Ein Fall für Miss Marple "Der verflixte Koffer"

Auf der Zugfahrt nach London wird der kriminalistische Spürsinn von Miss Marple herausgefordert. Eine Pantomimeshow mit McBee, Andras Kurta und Thomas Tatzmann.

Mehr Info

Ein Fall für Miss Marple "Der verflixte Koffer" Foto © McBee



Freitag, 27. Dezember und Samstag, 28. Dezember:

Theater Oberzeiring, Oberzeiring

Pippi Langstrumpf ... Wie alles begann

Sie ist das stärkste Mädchen der Welt, unabhängig, herrlich ungezogen und sie lügt ganz wunderbar. Was Kinder nicht dürfen, spielt für Pippi keine Rolle. Das Theo erzählt nun davon.

Mehr Info

Pippi Langstrumpf im Theater Oberzeirin Foto © Michael Traussnigg

Freitag, 27. Dezember und Sonntag, 29. Dezember:

27.12., Kulturhaus, Knittelfeld - 20 Uhr

29.12., Kunsthaus, Weiz - 20 Uhr

Die Nacht der Musicals - Tour 2019/20

In der Show präsentiert die Broadway Musical Dance Company Highlights aus bekannten Musicalproduktionen wie z.B. Tanz der Vampire, Mamma Mia, Rocky, Phantom der Oper und Cats.

Mehr Info

Eine Reise durch erfolgreichsten Musicals der Musikgeschichte Foto © Christian Barz





Freitag, 27. Dezember und Sonntag, 29. Dezember:

Stadttheater, Leoben

Die Csardasfürstin

Der Verein Operette Leoben inszeniert die Operette von Emmerich Kálmán. Die musikalische Leitung hat Christian P. Riegler.

Mehr Info

Der Operetten-Klassiker von Emmerich Kálmán im Stadttheater Leoben Foto © KK



Vom 26. Dezember bis 6. Jänner:

Joanneumsviertel, Graz

CoSA - Science Show

In den Weihnachtsferien ist für 10- bis 18-Jährige der Eintritt ins neue CoSA – Center of Science Activities gratis. Dort kann man spannende Forschungsabenteuer rund um Technik und Naturwissenschaften erleben.

Mehr Info

CoSA-Center of Science Activities Graz Foto © Universalmuseum Joanneum J.J. Kucek

Cirque-Noël-Zeit in Graz

Täglich bis 29. Dezember:

Orpheum, Graz

Compagnia Baccalà "Pss Pss" - Cirque Noël

Das brillante Schweizer Clowns-Duo Baccalà bringt mit "Pss Pss" eine poetische Liebeserklärung an die Stummfilm-Ära auf die Bühne.

Mehr Info

Compagnia Baccalà "Pss Pss" - Cirque Noël Foto © Pierre Colletti