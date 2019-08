Was die Kleine Zeitung am Wochenende von 16. bis 18. August empfiehlt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rostfest - das Festival für regionale Impulse © Lupi Spuma/Rostfest

Freitag, 16. August und Samstag, 17. August

Mitten in Eisenerz - ab 10 Uhr

Rostfest 2019

Das Festival für regionale Impulse präsentiert sich wieder mit der bewährten wie einzigartigen Mischung aus Musik, Kunst, Performances, Diskurs und Sport. Kreative Impulse kommen dabei von Buster Shuffle, Ankathie Koi, Mile Me Deaf, Cyrox oder den Gloria Allstars.

Mehr Info



Freitag, 16. August

Burg Riegersburg, Riegersburg - 17.30 Uhr

Vollmondnacht auf der Riegersburg

Ein spannendes Programm mit Ritterschwertkämpfen und Turnieren, Schauschmieden, Hofgetratsche und einer Ritterausbildung für Kinder sowie Musik am Lagerfeuer erwartet die Besucher.

Mehr Info Vollmondnacht auf der Riegersburg Foto © KK

Freitag, 16. August

Kunsthaus, Weiz - 19.30 Uhr

Steirisches Kammermusikfestival "Bach wie nie"

Dass die Musik von Johann Sebastian Bach wie geschaffen ist für Marimba, werden das Wave Quartet gemeinsam mit dem Oberton+ Ensemble beweisen.

Mehr Info Klang Akrobat Wave Quartet Foto © Christian Herzenberger



Freitag, 16. August und Samstag, 17. August

Kasematten, Graz - ab 14 Uhr

Metal on the Hill

Das Festival rockt heuer auf den Grazer Kasematten schon in seiner vierten Auflage. Mit dabei sind u. a. die Power-Metal-Band Hammerfall aus Schweden, die Folk-Metaller Ensiferum sowie die Hardrocker Battle Beast aus Finnland.

Mehr Info Heavy-Metal-Band Battle Beast aus Helsinki Foto © Tim Tronckoe

Ab Freitag, 16. August

Burgruine, Klöch - 20 Uhr

Jedermann

Die Theaterrunde Paldau spielt das bekannte Hofmannsthal-Stück in einer Dialektbearbeitung von Franz Löser auf der Burgruine Klöch.

Mehr Info Jedermann - Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes Foto © Theaterrunde Paldau



Samstag, 17. August

Tabor-Hof, Feldbach - 19.30 Uhr

Harri Stojka Express

Zum Abschluss der Feldbacher Sommerspiele kommt Gitarrenvirtuose Harri Stojka mit seiner Band und dem neuen Album "psycho guitar" zu Besuch.

Mehr Info Harri Stojka – Live in Concert Foto © APA/HERBERT NEUBAUER



Samstag, 17. August

Hauptplatz-Hauptstraße, Fürstenfeld - ab 10 Uh

New Orleans-Straßenfest beim Dixie- & Swingfestival

Swingender Ausklang des Festivals mit der Bóhem Ragtime Jazzband, der legendären Bridge Band, Miss Lindy & The Wheels, Black Coffee und anderen Acts.

Mehr Info Dixie- & Swingfestival in Fürstenfeld Foto © Heran



Samstag, 17. August

Roter Gugl, Alter Bahnhof, Leitersdorf/H. - ab 16 Uhr

Rock the Station

Werner Uitz lädt zum bereits 19. Mal zum schon legendären Rockfest. Sechs Bands drehen diesmal die Verstärker auf, wie Cold Snap aus Kroatien, die Hausband Felsensterne, Skatapult und JK Habe aus Wien sowie die Glam Rocker The Drain aus Prag.

Mehr Info Rock the Station Open Air in Leitersdorf bei Hartberg Foto © Uli Söhnlein



Sonntag, 18. August

Schloss Kainberg, Kumberg. - 17 Uhr

Klassik-Konzert auf Schloss Kainberg

Der romantische Renaissancehof des Schlosses Kainberg dient als Bühne für die junge Konzertreihe „Moment Musik“. Das Haydn Quartett eröffnet unter dem Titel „Wien 1800 – Zeitenwende“ den Reigen.

Mehr Info Das Haydn Quartett auf Schloss Kainberg Foto © Lennard Lindner



Sonntag, 18. August

Pfarrkirche, St. Gallen - 19.30 Uhr

Im Salon von Chopin

Der begnadete russische Pianist Alexei Lubimov wird beim Festival St. Gallen auf einem historischen Rönisch-Flügel aus der Zeit Chopins und auch auf einem modernen Bösendorfer-Flügel konzertieren.

Mehr Info Der russische Pianist Alexei Lubimov © Alexei Lubimov