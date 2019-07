Was die Kleine Zeitung am Wochenende von 12. bis 14. Juli empfiehlt.

Der nackte Wahnsinn © Markus Oberländer

12. bis 14. Juli 2019:

Das Theater am Hof zeigt die Komödie „Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayn. Da geht’s um Auftritte und Abgänge. Und Sardinen. Eine Theatergruppe (in diesem Fall: Das Theater am Hof ) begibt sich auf Tournee. Der Regisseur ist verzweifelt. Die Gruppe hatte nur zwei Wochen Zeit das Stück „Nackte Tatsachen“ zu proben und so sitzt bei der Generalprobe der Text noch nicht ganz und auch die Abläufe sind noch nicht völlig klar. Obendrein machen interne Beziehungsprobleme der Crew zu schaffen, was für den reibungslosen Ablauf der Aufführungen zusätzlich höchst hinderlich ist.

Das Publikum begleitet die Truppe über drei Stationen und sieht immer den ersten Akt der Farce aus unterschiedlichen Perspektiven: von chaotisch über verrückt bis hin zum nackten Wahnsinn. Michael Frayn benutzt in seiner berühmten Komödie „Der nackte Wahnsinn“ das Spiel im Spiel und zeigt zugleich eine Liebeserklärung an das Theater, die Kunst und an den Menschen.

Hoke-Saal, Stift Rein. Premiere: 12. 7., und 13. 7., 19 Uhr und 14. 7., 18 Uhr)

Tel. (03124) 51 6 21





12. Juli 2019:

FranzK. singt Cohen im steirischen Dialekt. Aus „Suzanne“ wurde das „Susal“, aus „Dance me to the End of Love“ wurde „Taunz ma“: FranzK. interpretiert mit Band (Christoph Pichler, Alfred Valta, Petra Preiß u. a.) Songs von Leonard Cohen.

ARTist’s, Schützgasse 16, Graz. 12. 7., 20 Uhr. Tel. 0660-280 04 65

FranzK. Foto © KK

12. Juli 2019:

Auftakt der Sommerphilharmonie Leoben. Mit dem „Einzugsmarsch“ von Johann Strauss, der „Trompetenouvertüre“ von Mendelssohn und „Ungarischen Tänzen “ von Brahms eröffnet am Freitag die Sommerphilharmonie unter der Leitung von Alois J. Hochstrasser.

Chinesischer Pavillon, Asia Spa, Leoben. 12. 7., 19.30 Uhr. Tel. (0316) 871 871-11





Alois J. Hochstrasser Foto © Richard Griletz

12. Juli 2019:

Art-Rock mit Tenta und Cornelia Perwein. Musikalisch bewegt sich Tenta (verstärkt durch die Cellistin Cornelia Perwein) zwischen der Atmosphäre des Psychedelic Rock, der instrumentalen Vertracktheit des Progressive Rock und den eingängigeren Vocals radiotauglicherer Subgenres.

Schloss Lind, Neumarkt. 12. 7., 20 Uhr. Tel. (03584) 30 91





Tenta Foto © KK

12. und 13. Juli 2019:

Rollin Dudes Festival führt ins Amerika der 50er Jahre. Zwei Tage lang kann man im 50s-Outfit Hüftschwung beweisen, sich im Barber-Shop bzw. im PinUp-Saloon stylen lassen und die hottesten US-Cars und -Bikes

bestaunen. Live-Bands und DJs sorgen dabei für den passenden Soundtrack.

Route 69, Leutschach. 12. und 13. 7. rollindudes.com





Rollin Dudes Festival Foto © Bostjan Tacol

12. und 13. Juli 2019:

Summertimeblues in Schloss Gamlitz. Drei Tage hochkarätiges (wetterfestes) Musikprogramm mit Jazz, Blues und mehr. Mit dabei: am Freitag Andy Baum & Band, Horny Funk Brothers & Stella Jones, am Samstag The Blues Messengers, Marina & The Kats (Bild), am Sonntag das Trio Balkan Strings u. v. a.

Schloss Gamlitz. 12. 7. (ab 18 Uhr) bis 14. 7. Tel. 0664-321 84 77





Marina & The Kats Foto © Petra Kamenar

13. Juli 2019:

Die größte Open-Air-Party des Jahres in Graz. Electric Nation bringt die Superstars der elektronischen Musik-Szene nach Graz. Die Besucher können bei der Open-Air-Party mit DJ-Stars wie Vini Vici, Steve Aoki, Armin van Buuren, Don Diablo, R3Hab, James Hype oder Chainsmokers sowie bei Laser-Shows und Pyrotechnik-Einlagen abfeiern.

Messegelände, Graz. 13. 7., ab 13 Uhr. Tel. (0316) 871 871 11. electricnation.at





Don Diablo Foto © Janine Schwarz

13. und 14. Juli 2019:

Kultursommer am Semmering. In seiner Novelle „Brennendes Geheimnis“ schuf Stefan Zweig dem legendären Südbahnhotel ein literarisches Denkmal. Bei der Lesung von Fritz Karl kann man erstmals die Novelle im Original-Ambiente des Schauplatzes erleben. Ernst Molden präsentiert mit Liedern sein Buch „Das Nischenviech“ und das Klavierduo Silver-Garburg lädt zur „Hommage an Wien“. APA

Südbahnhotel, Semmering.

13. und 14. 7. Tel. 0699-12 53 15 30 kultursommer-semmering.at





Fritz Karl Foto © ORF

13. bis 27. Juli 2019:

Zwei Wochen lang bieten die Neuberger Kulturtage unter der Leitung von Stefan Vladar ein spannendes Programm. Zum Auftakt stehen Anton Bruckners Sinfonie „Die Romantische“ mit der Slowakischen Philharmonie sowie Ursula Strauss und BartolomeyBittmann mit dem Programm „Alles Liebe“ am Spielplan.

Münster & Dormitorium, Neuberg/Mürz. 13. 7. bis 27. 7., Tel. (0316) 871 871 11

Alles Liebe © Stefan Doleschal

13. bis 21. Juli 2019:

Tanztheaterfestival Graz. Das Theater im Palais an der Kunstuni Graz wird wieder zum Tanzboden. Den Startschuss liefert die Eröffnung am 14. Juli. Da wird Tomas Danielis mit „Maybe, but of course“ eine Persiflage auf die Performancekunst tanzen. Zusätzlich werden bei einem kleinen Rundgangerl bei freiem Eintritt auch Einblicke in die Stücke des kommenden Festivals geboten. Damit Tanz nicht nur auf der Bühne stattfindet, werden im Rahmen des Festivals auch zahlreiche Workshops angeboten - für leidenschaftliche Tanzliebhaber ebenso wie für blutige Anfänger ...

Theater im Palais, Graz. Eröffnung: 14. 7., 21 Uhr. Tel. 0650-32 10 341 www.buehnenwerkstatt.at

Tanztheaterfestival © Werner Kmetitsch