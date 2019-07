Was die Kleine Zeitung am Wochenende von 5. bis 7. Juli empfiehlt.

Carson City VI : Vårgårda, Sweden, 2016 © atelierjungwirth.com/©Gregor Sailer

Freitag, 5. Juli:

Rathauspark, Deutschlandsberg - 20.15 Uhr

Live vorm Rathaus 2019

Candy Dulfer - Support: Eva Moreno Group

Die holländische Ausnahme-Saxofonistin und Sängerin Candy Dulfer tritt in der Reihe "Live vorm Rathaus" bei freiem Eintritt in Deutschlandsberg auf.

Mehr Info Die holländische Star-Saxofonistin Candy Dulfer in Deutschlandsberg Foto © KK



Freitag, 5. Juli:

Gasthaus Schmidt vlg. Finsterl, St. Ulrich/Greith - 19 Uhr

9. Schilcherslam

Zum bereits 9. Mal treffen Slammer aus ganz Österreich mit Poeten aus St. Ulrich und Umgebung zusammen, um um die Gunst des Publikums beim Schilcherslam zu kämpfen.

Mehr Info Ein DichterInnenwettkampf um die Gunst des Publikums Foto © Johanna Lamprecht



Ab Freitag, 5. Juli:

Museum Sensenwerk, Deutschfeistritz

Premiere: 5. Juli, 20 Uhr. Vorstellungen bis 28. Juli.

Der Diener zweier Herren

János Mischuretz als Diener Truffaldino Komödienklassiker von Carlo Goldoni "Diener zweier Herren".

Mehr Info Carlo Goldonis barocke Komödie "Diener zweier Herren" im Sensenwerk Foto © KK



Samstag, 6. Juli:

Atelier Christian Jungwirth, Opernring 12, Graz - 11 Uhr

Vernissage: Gregor Sailer

"The Potemkin Village". Kennen Sie Schnöggersburg in Deutschland oder Vårgårda in Schweden? Nein? Das könnte sich mit dieser Ausstellung ändern!

Mehr Info Der Tiroler Fotograf Gregor Sailer im Atelier Christian Jungwirth Foto © atelierjungwirth.com/©Gregor Sailer

Samstag, 6. Juli:

Lipizzanerfranzl, Bärndorf, Heiligenkreuz/W. - 18 Uhr.

Das Vokalensemble "4ME"

Bei seinem Sommerkonzert serviert das Männervokalquartett einen Mix aus traditionellem Liedgut über Barbershop- bis hin zu Popsongs.

Mehr Info Sommerkonzert des Grazer Männervokalensemble "4ME" Foto © 4ME



Samstag, 6. Juli:

TP: Schauspielhaus, Graz - 10 Uhr.

Genie-Geschichte Graz

Manfred Grössler lädt mit Erika Auner zu einer musikalischen Zeitreise. Dabei begibt man sich auf die Spuren von Girardi, Nestroy und Robert Stolz an den Originalorten. Anmeldung: 0664-73 55 45 81

Mehr Info Mobile Kunstperformances mit Manfred Grössler Foto © Christine M.Kipper



Samstag, 6. Juli:

Veranstaltungszentrum, Judenburg - 20 Uhr

Eröffnungskonzert: Judenburger Sommer 2019

Das Kulturfestival feiert heuer sein 30-Jahr-Jubiläum unter dem Motto "Alternativen". Die Eröffnung erfolgt mit dem Konzert "Hymnus III - Mozart pur" mit dem Orchester Concerto classico nuovo und Schriftsteller Egyd Gstättner.

Mehr Info Mozarts "Krönungsmesse" beim diesjährigen Eröffnungskonzert Foto © Pressestelle Judenburg



Samstag, 6. Juli und Sonntag, 7. Juli:

Ramsau am Dachstein

Radio Steiermark-Gipfeltreffen

Zur Einstimmung auf den Almerlebnistag in Ramsau gibt es am Samstag eine musikalische Wanderung und einen Musikantenstammtisch. Am Sonntag ist dann Radio-Steiermark-Gipfeltreffen. Mit einem Frühschoppen mit Sepp Loibner, viel Musik, Wanderungen und Kutschenfahrten und regionalen Schmankerln.

Mehr Info Radio Steiermark-Gipfeltreffen in Ramsau Foto © René Eduard Perhab/Tourismusverband Ramsau



Sonntag, 7. Juli:

Minoritensaal, Mariahilferplatz 3, Graz - 11 Uhr

AIMS Feierliche Eröffnung

Das AIMS Festival Orchestra und der AIMS-Chor unter Leitung von Marzio Conti eröffnen das Festival mit Werken von Dvořák, Maslenitsa und Prokofjew.

Mehr Info Festliche Eröffnung AIMS - Voices of Summer 2019 © Gerald Hirl