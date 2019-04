Was die Aviso-Redaktion der Kleinen Zeitung am Wochenende von 12. bis 14. April empfiehlt

Dario Luisi und Tanja Vogrin © KK

12. April 2019:

Der Fachbereich Alte Musik am Fux- Konservatorium bringt das Oratorium „Faraone sommerso“ von Nicola Fago auf historischen Instrumenten. Nicola Fago, genannt „Il Tarantino”, lehrte von 1697 bis 1740 Kontrapunkt und Komposition am „Conservatorio della Pietà dei Turchini” in Neapel. In seinem „Oratorio a Quattro Voci con Violini e Violetta” stellt Fago auf dramatische Art die biblische Geschichte der Durchquerung des Roten Meeres durch die flüchtenden Israeliten und das schreckliche Ende des ägyptischen Pharaos und seines Heers dar.

Heute ist die österreichische Erstaufführung des Werks in der Grazer Dreifaltigkeitskirche zu hören. Die freiwilligen Spenden des Benefizkonzerts sind für die Renovierung der Fassade der Dreifaltigkeitskirche gedacht. Mit dabei sind auch vier Musiker aus Apulien und die Vokalsolisten Tadej Pacnik (Faraone), Mario Lesiak, Viktor Andriichenko, Pauline Corette und Christine Schäffer. Tanja Vogrin übernahm die Vokaleinstudierung; die Gesamtleitung hat Dario Luisi.

Dreifaltigkeitskirche, Schlossbergplatz, Graz. 12. 4., 19.30 Uhr. Eintritt: freiwillige Spende





12. April 2019:

Zwei Finalisten des Grazer Kleinkunstvogels. „Schwarzer Humor in Perfektion” lobte Der Falter Christoph Fritz’ Debütprogramm „Das Jüngste Gesicht“. Mit dem musikalischen Michael Großschädl bestreitet er gemeinsam einen Kabarettabend.

Lässerhof, Graz-Stattegg. 12. 4., 19. 30 Uhr. Tel. 0681-10 73 69 96





Christoph Fritz Foto © Roland Ferrigato

12. April 2019:

„Über alle Grenzen – Mein Leben als Reise". Bruno Baumann zeigt einen Querschnitt durch ein aufregendes Leben als Wanderer zwischen den Welten, als Suchender nach den Quellen des Lebens und als moderner Forschungsreisender, der den Geheimnissen und Mysterien Asiens nachspürt.

Dom im Berg, Graz. 12. 4., 19.30 Uhr. Tel. 0664-45 13 249





Bruno Baumann Foto © Bruno Baumann

12. April 2019:

Osterbluesnight mit thanX, Raskolnikov und den Massers. Die Rock-Blues-Band thanX lädt mit einem Querschnitt aus über 100 veröffentlichten Titeln zur Osterbluesnight. Ripoff Raskolnikov, Christian & Robert Masser bringen davor ihr Programm „Blues & Ballads“.

Cafe DéjàVu, Kunsthaus, Weiz. 12. 4., 20 Uhr. Tel. (0316) 871 871-11





thanX Foto © KK

12. April 2019:

Pointenreiche Haubenkost. „Textsicher, bühnenpräsent, authentisch und gespickt mit Wuchteln“, lobte die Kleine Zeitung das aktuelle Kabarettprogramm „Immer ich“ von Clemens Maria Schreiner. Darin lädt er zum fröhlichen Narzisstenfest im Egoland, zum Rundumschlag mit dem Selfiestick.

Casino, Graz. 12. 4., 19.30 Uhr. Tel. (0316) 871 871 11

Clemens M. Schreiner Foto © Moritz Schell

12. bis 20. April 2019:

Eier, Palmbuschen, Hasen, Ratschen und Worldmusic. Kunsthandwerk in Graz lädt zum Ostermarkt. Neben den kreativen Ausstellungsstücken gibt es Palmbuschenbinden für Kinder und Musik der Sunguris Marching Band (12. 4.) und von Montevideo (13. 4.).

Hauptplatz, Graz. 12. bis 20. 4., täglich 10 bis 18 Uhr. Tel. 0664-737 08 115





Kunsthandwerk in Graz © Elfriede Möstl

13. April 2019:

„Soziales Europa – Letzter Aufruf!“. Die Europawahl am 26. Mai ist eines der wichtigsten Ereignisse der nächsten Zeit, um den immer stärker werdenden nationalistischen Tendenzen entgegen zu wirken. Über die Zukunft Europas diskutieren Kurt Flecker, Alexander Friedrich, Heidrun Primas, Oliver Scheiber, Nini Tsiklauri und Bettina Vollath. Dazu gibt es Lieder aus aller Welt von Irina Karamarkovic (Gesang) und Lothar Lässer (Akkordeon).

Hotel Europa, Graz. 13. 4., 18 Uhr. Anmeldung: Tel. 0664-15 71 165





Nini Tsiklauri Foto © KK

13. und 14. April 2019:

Exzellente Interpreten: Herbert Schuch ist am Samstag solistisch und am Sonntag im Duospiel mit seiner Frau Gülru Ensari am Flügel zu erleben. Herbert Schuch, 1979 in Temeschburg (Rumänien) geboren, übersiedelte 1988 nach Deutschland. Internationales Aufsehen erregte er, als er innerhalb eines Jahres den Casagrande-Wettbewerb, die London International Piano Competition und den Internationalen Beethovenwettbewerb Wien gewann. 2017/18 gab er sein Debut in der Elbphilharmonie Hamburg. Derzeit steht die zyklische Aufführung aller Beethoven-Klaviersonaten auf dem Programm. In Deutschlandsberg interpretiert er Beethoven (Sonaten Nr. 6 und 21) und Ligetis „Musica ricercata“. Gleich tags darauf ist er mit seiner Ehefrau, der erfolgreichen Pianistin Gülru Ensari zu hören. 2017 erschien die CD „Go East!“, auf der sie mit Schuch Werke von Hindemith, Brahms, Özkan Manav und Stravinsky zu einem furiosen Konzeptalbum vereinte. In Deutschlandsberg werden Werke von Schumann und Debussy im Duo gespielt.

Musikschule Deutschlandsberg. 13. und 14. 4., jeweils 18 Uhr. Tel. 0664-415 46 52

Herbert Schuch und Gülru Ensari © Felix Broede

Ab 13. April 2019:

Steirische Expeditionen zum „Dach der Welt“. Die Ausstellung „Gipfelstürmen!“ zeigt Expeditionen von SteirerInnen, die auf den höchsten Bergen Asiens unterwegs waren. Abenteuerliche Ersteigungsgeschichten werden durch multimediale Aufbereitung lebendig gemacht.

Schloss Trautenfels. Eröffnung: 13. 4., 11 Uhr. Eintritt frei!





"Gipfelstürmen!" Foto © Robert Schauer

14. April 2019:

Musikalische Passionsgeschichte. Die wunderbare Johannespassion von Bach ist unter Herbert Bolterauer zu erleben. Neben dem Vokalensemble tonus und dem Collegium graecense wirken als Solisten Ana Caseiro, Fridolin Obersteiner, Leo Hutter, Richard Tamás und Ewald Nagl mit.

Mariahilferkirche, Graz. 14. 4., 15 Uhr. Tel. 0650-74 73 150





Herbert Bolterauer Foto © Siegfried Hödl

