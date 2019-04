Was die Kleine Zeitung am Wochenende von 5. bis 7. April empfiehlt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kirschblütenwanderung in Hitzendorf © KK

Ab Freitag, 5. April

Atelier im Schwimmbad, Wies 20 Uhr

Am Spielplan bis 1. Mai

Odyssee

Das Theater im Kürbis zeigt Homers antikes Heldenepos in der Fassung von Stephan Lack und Alexander Hauer

Info

Karl Posch inszeniert Homers prägendes Werk der europäischen Geschichte als moderne Gegenwartsdramatik Foto © Christian Koschar

Ab Freitag, 5. April

Theater im Keller, Graz - 20 Uhr

Am Spielplan bis 10. Mai

Samys Abenteuer

Das TiK präsentiert die erste Folge der von Martin G. Wankos und Stefan Zinke verfasste Triologie "Samys Abenteuer".

Info

"Samys Abenteuer" - Folge 1: Fred vom Jupiter im TiK Foto © TiK

Freitag, 5. April bis Sonntag, 7. April

Schloss Farrach, Zeltweg-West

Fr 12-18 Uhr, Sa/So 10-18 Uhr

25. Osterausstellung Schloss Farrach

Auch die 25. Osterschau in Schloss Farrach bietet einen Mix aus Kunsthandwerk, Kulinarik und Kinderprogramm.

Info

Die Farracher Osterausstellung wird ein ¼ Jahrhundert Foto © Kopp/Privat

Samstag, 6. April

Dachbodentheater 2.0, Bruck - 20 Uhr

Georg Altziebler alias Son of the Velvet Rat

"Sehr einsam, sehr traurig und von immenser Schönheit sind die Songs von Son Of the Velvet Rat" so die Hamburger Morgenpost über den Singer/Songwriter

Weitere Steiermark-Termine: Kulturhaus, Straden, 16. April und Orpheum Graz, 18. Mai

Info

Tourstart von Georg Altziebler alias SotVR Foto © Marija Kanizaj

Samstag, 6. April

Dom, Graz - 19 Uhr

Johann Sebatian Bachs Matthäuspassion

Bachs monumentales Werk wird interpretiert von der Domkantorei, dem Kinderchor und die Jugendkantorei mit dem Barock-Orchester Capella Leopoldina unter der Leitung von Josef M. Doeller. Zu den Solisten zählen Bernhard Berchtold, Wilfried Zelinka, David McShane, Maria Weiss und Cornelia Horak (B).

Info

Das Passionskonzert ist das letzte große Domkonzert vor der Sperre des Domes für eine umfangreiche Renovierung Foto © Foto Fischer

Samstag, 6. April

CCW, Stainach - 20 Uhr

Will Pound & Eddie Jay

Ein „Folk-Jazz Orkan” fegt von den britischen Inseln:

Mundharmonika-Virtuose Will Pound und Akkordeonist Eddy Jay

Info

Will Pound und Eddy Jay - ein Folk-Orkan! © Pound/Jay

Sonntag, 7. April

Kirschenhalle, Hitzendorf - Start: 8-11 Uhr

33. Kirschblütenwanderung

Hitzendorf lädt auch in diesem Jahr zur traditionellen Kirschblütenwanderung

Info

Inmitten von blühenden Kirschbäumen wandert man rund um Hitzendorf Foto © Alpenverein Hitzendorf

Sonntag, 7. April

Sensenwerk, Deutschfeistritz - 13-17 Uhr

Eisen & Gold

Tag der offenen Tür im Sensenwerk mit Schauführungen und Handwerksvorführungen

Info

Breithammer mit Schmied Foto © Sensenwerk Deutschfeistritz