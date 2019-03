Was die Aviso-Redaktion der Kleinen Zeitung am Wochenende von 22. bis 24. März empfiehlt

Matthias Egersdörfer und Martin Puntigam © Lukas Beck

22. März 2019:

Die Kabarettisten Martin Puntigam und Matthias Egersdörfer bringen „Erlösung“. Ein Geschenk ans gesamte Universum ... oder so ähnlich.

Nach all den Jahren der Grobheit und Renitenz (1989 – 2014) haben die beiden kabarettistischen Schwerenöter Martin Puntigam und Matthias Egersdörfer ihre Flegeljahre endlich hinter sich gebracht und entpuppen sich in ihrem neuen Opus „Erlösung“ als wunderschöne Schmetterlinge, die auf der Blumenwiese des Lebens ihre langen Zungen mit dem süßem Nektar der Liebe netzen. Sie entschuldigen sich in aller Form und dieses neue, an Großartigkeit und Pracht unübertroffene Programm soll als Wiedergutmachung für alle Kränkungen, als Geschenk ans gesamte Universum, vor allem an die Frauen verstanden werden. Sagt das kongeniale Duo.

„Das ist von einer Dreistigkeit, die man im Kabarett sonst oft genug vermisst,“ schrieb der Bayerische Rundfunk darüber. Puntigam und Egersdörfer erhielten dafür zudem den Programmpreis des Österreichischen Kabarettpreises.

Theatercafé, Mandellstraße 11, Graz. 22. 3., 20 Uhr. Tel. (0316) 82 53 65





22. März 2019:

Powerjazz und ein Mix aus Art-Rock, Fusion und Punk. „ ... gemütlich wie ein Kaffeehaus-Massaker. Die Killing Popes machen Avantgarde-Jazz der allerhöchsten Güte und sind dabei noch unglaublich unterhaltsam“, lobte die Süddeutsche Zeitung. Am Freitag sind sie in Graz.

Stockwerk, Jakominiplatz 18, Graz. 22. 3., 20 Uhr. Tel. 0676-31 59 551





The Killing Popes Foto © KK

22. März 2019:

Zeichen für Toleranz und friedliches Miteinander. Dem Leitmotiv der Saison „Brücken: Bauen!“ folgend, lädt der Musikverein zum Festkonzert. Unter Franz M. Herzog sind der Boaziçi Jazz Choir aus Istanbul, der chor pro musica graz, Chor, Solisten und Instrumentalisten des Fux Konservatoriums und Christiaan van de Woestijne (Orgel) zu hören. Auf dem Programm stehen: Bernsteins Chichester Psalms und Werke von Rutter, Stanford, Elgar u. a.

Stefaniensaal, Graz. 22. 3., 19.30 Uhr. Tel. (0316) 82 24 55





Franz M. Herzog Foto © Peter Purgar

22. März 2019:

Shuffle Truffle auf „The Big Easy Tour“. Jörg „Dr. J.“ Horina, Michael Scarpatetti und Helfried Grygar sind gemeinsam Shuffle Truffle. In die bluegarage kommt das Trio diesmal mit Keyboarder Andi Beit (STS, Boris Bukowski, etc.) und einem Super-Bläsersatz (Sasa Mitovic und Nikolo Ravenni). Gespielt wird Blues mit einem Hauch von Jazz.

bluegarage, Frauental. 22. 3., 20 Uhr. Tel. 0664-30 72 695





Shuffle Truffle Foto © KK

23. März 2019:

Die Diagonale im Dialog mit Trenczak. Bei der Diagonale ist am Samstag der bekannte Grazer Filmemacher Heinz Trenczak im Dialog mit Paul Hofmann (Kinemathek im Ruhrgebiet) und Heidrun Primas (Forum Stadtpark) zu hören. Im Anschluss an Trenczaks aktuellen Dokumentarfilm „Greek Diary“.

Schubertkino, Mehlplatz 2, Graz. 23. 2., 13 Uhr. www.diagonale.at





Heinz Trenczak beim Dreh © Clément Martz

23., 26. und 27. März 2019:

Andreas Safer, Wolfgang Moitz und Rupert Pfundner – gemeinsam „Aniada a Noar“ – präsentierten das neue Programm „Zwitschern“. Bereits seit 36 Jahren steht die Gruppe für ihren eigenwilligen, unverwechselbaren Weg, der heimischen Volksmusik neue Perspektiven zu geben. Nicht in die Ecke des Kommerzes abzugleiten und authentisch zu bleiben, kommt zwar einer existenziellen Gratwanderung gleich, hilft aber, Spielfreude und Kreativität zu bewahren. Zum neuen Programm sagt das Trio: „Die Welt ist bunt und beherbergt die unterschiedlichsten Vögel. Es wird gesungen, gepfiffen, tiriliert und jubiliert, aber auch gekreischt, gekräht, gegackert und geschnattert. In der Flut gezwitscherter Belanglosigkeiten geht das Wesentliche oft unter. Genüsslich stimmen wir in dieses Grundrauschen ein. Mit zahlreichen, teils kuriosen Instrumenten erzählen wir Geschichten, singen von der Liebe, blicken über den heimatlichen Tellerrand und auf den Zustand der Welt, der wir noch nicht den Kuckuck aufkleben.“

Theatercafé, Graz. 23., 26. und 27. 3., 20 Uhr. Tel. (0316) 82 53 65





Aniada a Noar Foto © Christian Jungwirth

23. März 2019:

„The Singbird from Vancouver“. Melanie Dekker, kanadische Songwriterin mit hollandäischen Wurzeln, brilliert mit unverwechselbarer Stimme und perkussivem Gitarrenstil, von der Folkpop-Ballade bis zu rockigen Popsongs. Im Sommer 2017 war sie gar die Vorband für Bryan Adams in Ulm.

[ ku : L ] Öblarn. 23. 3., 20 Uhr. Tel. 0664-123 74 33





Melanie Dekker Foto © Christoph Huber

Ab 23. März 2019:

Chaos am Hof der Familie Krauthofer. Die ganze Familie ist in Aufruhr. Der Bauernhof soll in eine Frühstückspension auf hohem Niveau umgestaltet werden. Ob die Urlaubsgäste dann wirklich anreisen und welche Rolle Stier Franzl dabei spielt, erzählt die Theaterrunde Freizeitbühne Bad Gams im Schwank „Stunk am Bauernhof“.

Festsaal, Bad Gams. Premiere: 23. 3., 19 Uhr (Weitere Termine: 30. und 31. 3., sowie 5., 6., 12., 13. 14. 4.) Tel. 0664-99 19 80 28





Stunk am Bauernhof Foto © KK

23. März 2019:

Bergfest in Schladming mit der Schlagerkönigin. Der deutsche Schlager-Superstar und Publikumsliebling Andrea Berg bringt heute das Stadion am Fuße der Planai zum Beben. Die Bühnenshow punktet mit spektakulärer Pyrotechnik und Lichteffekten.

Stadion, Fuß der Planai, Schladming. 23. 3., 18 Uhr. www.oeticket.com

Andrea Berg Foto © APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR

23. und 24. März 2019:

Pergolesis „Stabat Mater“, Vivaldis „Salve Regina". Pergolesis „Stabat Mater“ ging in die Musikgeschichte ein. Mit Gertraud Santner und Elisabeth Weber als Solistinnen ist es, begleitet von einem Streicherensemble auf Originalklanginstrumenten, zu erleben. Eingeleitet wird das Konzert mit Werken von Antonio Vivaldi.

Pfarrkirche Mariahilf, Graz. 23. 3., 20 Uhr. Tel. 0650-74 73 150

Stiftskirche, Vorau. 24. 3., 17 Uhr. 0680-12 36 826

Gertraud Santner, Elisabeth Weber Foto © KK

