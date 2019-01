Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Schuster und Moritz Linni © Alexander Danner

18. und 19. Jänner 2019:

Sterz à la carte, köstlich serviert. Im Programm „Sterz di“ verarbeiten die Grazbürsten Themen aus Politik und Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, Zeitgeist und Trends. Die Grazbürsten gehen mit neuer Besetzung in die zweite Spielsaison: Jutta Panzenböck, Karin Riedler, Moritz Linni, Philipp Moretti und Josef Schuster sind in der 35. Grazbürsten-Saison die Darsteller; Gerhard Wanker – von Beginn an dabei – begleitet am Klavier. Pepe Gross werkt am Lichtmischpult und an der Regie. Die „gebürsteten“ Texte stammen diesmal einerseits von den langjährigen Textlieferanten Manfred Koch, Walter Thorwartl, Andrea Sailer und Günther Schwarzbauer, andererseits von den Ensemblemitgliedern Linni, Moretti und Riedler, von Heidi Stahl und Michael Mandak. Da geht’s bei „Gut im Beet“ um das Aufeinanderprallen von Stadt und Land und in „Frau und Frau Österreicher“ um das gar nicht so unterschiedliche Frauenbild in verschiedenen Kulturen. So nach dem Motto: „Andere Länder, gleiche Sitten“. Wartingersaal, Karmeliterplatz 3, Graz. 18., 19., 25., 26. 1., 19.30 Uhr. Tel. (0316) 83 02 55

18. Jänner 2019:

Tour d’Horizon – von Brubeck bis Zawinul. Mehr als zwei Dutzend Instrumente gibt’s bei David Helbock, Johannes Bär und Andreas Broger, die als Random Control einen internationalen Namen haben. Das Motto: einfach ehrlich, einfach Helbock. Stockwerk, Jakominiplatz 18, Graz. 18. 1., 20 Uhr. Tel. 0676-31 59 551





David Helbocks Random Control Foto © KK

18. Jänner 2019:

21 E-Gitarren zwischen Drone und Minimal Music. GLOP ist ein Stück für E-Gitarrenorchester aus dem Album „In Another Land part II“ des Grazer Musikers Gottfried Krienzer aka kauders. GLOP ist eine Musikskulptur ohne Narrativ, ohne Drama. Schaumbad, Puchstraße 41, Graz. 18. 1., 21 Uhr. Tel. 0664-823 38 36





21 Gitarren im Schaumbad Foto © KK

18. Jänner 2019:

Von Strauß’ Krapfenwaldl bis zu Andersons „Typewriter“. Erstmals laden alumni UNI graz und das Grazer Universitätsorchester gemeinsam zu einem Neujahrskonzert. Unter der Leitung von Andrej Skorobogatko sind Lehár, Strauß, Lanner, Piazzolla u. a. zu hören. Aula, Universität, Graz. 18. 1., 19 Uhr. Tel. 0680-402 88 48





Grazer Universitätsorchester Foto © KK

18. Jänner 2019:

„Live Music Now“ im Grazer incafé. Jugend am Werk lädt im Rahmen von „Live Music Now“ zum Neujahrskonzert. Die Interpreten sind: die französische Mezzosopranistin Katia Ledoux (Bild) von der Grazer Oper, Pianistin Anfisa Bobylova und der Percussionist Andreas Reisenhofer. Münzgrabenstraße 84a, Graz. 18. 1., 19 Uhr. Tel. (050) 79 00 36 00





Katia Ledoux Foto © Nicolas Galani

19. Jänner 2019:

Was blieb von Peter Rosegger? Im Gespräch mit Werner Ranacher vom ORFSteiermark lässt Franz Preitler das Roseggerjahr noch einmal Revue passieren und präsentiert dabei auch seine zwei Bücher „Rosegger für Eilige“ bzw. „Was die Waldheimat erzählt“. Der Eintritt ist frei. Buchhandlung Moser, Graz. 19. 1., 10 Uhr. Tel. (0316) 83 01 10

Franz Preitler Foto © KK

19. und 20. Jänner 2019:

Rüstige Rentner sorgen für Chaos. Die Kurbühne Bad Tatzmannsdorf hat mit „Chaos im Altersheim“ oder „Rent a Rentner“ eine turbulente Komödie einstudiert. Um den eintönigen Alltag in einer Seniorenresidenz zu beleben und etwas Bestätigung zu bekommen, gründen die rüstigen Alten einen „Rentner-Service“, bei dem man sich für gewisse Arbeiten einen Opa oder eine Oma leihen kann. Regie führt Edi Nicka. Kultursaal, Bad Tatzmannsdorf. 19., 20. 1. Tel. 0676-48 34 347





Kurbühne Bad Tatzmannsdorf Foto © KK

19. Jänner 2019:

„Im Herzen des Kommerz“. Manuel Rubey, Gunkl, Cathi Priemer, Clara Luzia, Gerald Votava und Boris Fiala sind die „Familie Lässig“. Und klar ist: „Nomen est Omen“. So steht’s in den Annalen der Familie Lässig: „Immer wenn Cathi, ihres Zeichens Chefin der Familie Lässig, ein bisschen etwas getrunken hat, wird sie prophetisch. Manche in der Band meinen gar, sie sei in diesem Zustand ein Orakel. Jedenfalls sagte Cathi plötzlich: ‘Wir wollen doch alle das ganze Jahr auf Tour sein, im Nightliner wohnen und nur Konzerte spielen, weil wir uns doch so lieben. Wir müssen nur unseren Platz finden im Herzen des Kommerz!’ Der Trunkenheit war es wohl geschuldet, dass sie des Genitivs verlustig ging; aber das war in diesem Moment nicht wichtig. Wir hatten die Botschaft der Chefin verstanden: Wir dürfen dem Volks-Rock‘n‘Roll nicht komplett den Mainstream überlassen und den Rechten nicht die Meinungsführung. Wir müssen rein ins ‘Herz des Kommerz’“. Und genau dort ist Familie Lässig nun gelandet.

Schauspielhaus, Graz. 19. 1., 19.30 Uhr. Tel. (0316) 80 00 –

Stadttheater, Klagenfurt. 20. 1., 19.30 Uhr. Tel. (0463) 54 0 64







Familie Lässig Foto © Jules Stipsits-Rideo

20. Jänner 2019:

Renommiertes Streichquartett. Das vielgefragte Minetti Quartett (Maria Ehmer, Anna Knopp, Milan Milojicic, Leonhard Roczek) wurde 2003 an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien gegründet, studierte bei Mitgliedern des ehemaligen Alban-Berg-Quartetts und gehört nun zu den führenden Streichquartetten aus Österreich. In Deutschlandsberg gastiert es heute mit Streichquartetten von Joseph Haydn („Vogelquartett“), Ludwig van Beethoven und Antonin Dvorák. Minetti Quartett. Musikschule, Deutschlandsberg. 20.1., 18 Uhr.Tel. 0664-415 46 52





Minetti Quartett Foto © Oliver Jiszda

20. Jänner 2019:

Stella Artis Ensemble im Palais Meran. Katharina Vass (Klarinette), Andreas Teufel (Klavier) und Veronika Eber (Violoncello) sind das junge hochklassige Ensemble „Stella Artis“, dessen Mitglieder alle in Graz studiert haben. Beim Steirischen Tonkünstlerbund spielt das Trio ein Programm mit Werken von Richard Dünser (zum 60. Geburtstag), eine Uraufführung von Charris Efthimiou undKompositionen von Michele Trenti, Gerhard Präsent (Erstaufführung), Karl Haidmayer und Wolfram Wagner. Vor dem Konzert ist eine Vernissage mit Aquarellen von Gabriele Plendl zu sehen; nach dem Konzert gibt es wie immer bei den Tonkünstlern ein Buffet. Florentinersaal, Leonhardstraße 15, Graz. 20. 1., 16 Uhr. Tel. 0681- 10 36 41 38





Stella Artis Ensemble Foto © KK

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.