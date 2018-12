Was die Aviso-Redaktion der Kleinen Zeitung am Wochenende von 21. bis 23. Dezember empfiehlt.

Ensemble gamma.ut ©

21. Dezember 2018:

Das Ensemble gamma.ut lädt mit Bernhard Rainer zu „Dolcissime musiche“, der Festmusik für die habsburgischen Renaissancehöfe. Als „Dolcissime Musiche“ – also Süße Klänge – wurden in einer Chronik des Musikers Cerbonio Besozzi Mitte des 16. Jahrhunderts die Ensemblemusik genannt, die an den Höfen Europas zur Unterhaltung bei Festen und Banketten erklang. Genau solche süßen Klänge sind bei diesem Konzert zu hören: Madrigale aus der Feder des Wiener, Prager und Innsbrucker Hofkapellmeisters Jacob Regnart und des Grazer Hofmusikers Pietro Antonio Bianco, ein geistliches Lied des Dresdener Hofkapellmeisters Antonio Scandellos sowie Tanzmusik, aufgeschrieben von den Brüdern Hess. Dazu gibt’s Weihnachtliches wie „Es ist ein Ros’ entsprungen“ und „Vom Himmel hoch da komm ich her” in vierstimmigen Sätzen von Michael Praetorius und Adam Gumpelzhaimer. Erklingen werden u. a. originalgetreue Nachbauten der „Engelsinstrumente“ des Freiberger Doms aus der Zeit um 1594. Seelsorgezentrum, Anton-Lippe-Platz 1, Graz. 21. 12., 20 Uhr. Tel. (0316) 47 12 39





21. Dezember 2018:

„Festliche Posaunen“ beim Kammermusikfestival. Das junge, hervorragende Posaunenensemble der Kunstuni Graz bringt eine aufregende Mischung aus erhabener Barockmusik, geistreichen Opernarrangements und sinnlichen Weihnachtsliedern. Kirche Maria Straßengel, Judendorf-Straßengel. 21. 12., 19.30 Uhr. Tel. 0664-58 555 88





Posaunenensemble der Kunstuniversität Graz Foto © KK

21. Dezember 2018:

„Das war Elvis“ – eine Gala im Casino Graz. „Das war Elvis“ heißt eine Weihnachtsgala rund um Weltstar Elvis Presley. Das Programm umfasst Videoshows aus den 50er, 60er und 70er Jahren, Livemusik mit Cowboyman Wolf Memphis, Gitarrenausstellung u. v. a. Casino, Landhausgasse 10, Graz. 21. 12., 19.30 Uhr. Tel. (0316) 83 25 78-111





Cowboyman Wolf Memphis Foto © KK

21. Dezember 2018:

Musikalische Reise von New York bis Jamaica. FM4 „Tribe Vibes“, Österreichs längstlaufende Hip Hop Radioshow und Legende, ist auf Soundsystem Tour. Stilsicher und gut tanzbar bewegen sich Trishes, DJ Phekt und Adam Bassrunner durch die vielfältigen Bereiche der Black-Music. Postgarage, Graz. 21. 12., 22 Uhr. www.postgarage.at





Tribe Vibes Foto © KK

21. und 22. Dezember 2018:

„Fleischhackers Gustostückerl“. Eine Psychologin als Frau, zwei Kinder und knapp vor 50. Gerald Fleischhackers Leben ist auch nicht immer einfach. Andauernd passieren ihm unmögliche Dinge. Eine Verschwörung des Schicksals? Der Kabarettist erzählt sehr pointiert davon in seinem Programm „Fleischhackers Gustostückerl“. Theatercafé, Graz. 21. und 22. 12., 20 Uhr. Tel. (0316) 82 53 65

Gerald Fleischhacker Foto © Felicitas Matern

22. Dezember 2018:

Elvis Presley im Theatermërz. Nach entschleunigendem Widerstand gegen Events aller Art gibt es im Theatermërz doch eine Weihnachtsshow: Bei „Amacing Grace“ interpretiert Marinos Kurda am Klavier die Lieblings-Gospels und -Weihnachtslieder von Elvis Presley. Das passt schon so. Steinfeldgasse 20, Graz. 22. 12., 20 Uhr.

Tel. (0316) 72 01 72





Marinos Kurda und Willi Bernhart Foto © Theatermerz

22. Dezember 2018:

Stockwerkjazz lädt wieder zum Weihnachtskonzert. Heuer mit dem Trio „The Talltones“, Dagmar Hödl und dem Puschnigg/Klammer-Duo. Die drei Herren von „The Talltones“ sind in der österreichischen Jazz-Szene keine Unbekannten. Der famose Gitarrist Primus Sitter – mit Prima Volta einst beim Jazz Festival Montreux – war Mitglied des Upper Austrian Jazz Orchestra und ist oft an der Seite von Michael Erian zu finden. Bassist Stefan Gfrerrer hat in Graz studiert und ist u. a. im Paier Valcic Quartett dabei. Und Richard Klammer, dieser fieberhaft rastlose Trompeter und Sänger, Mitglied in der Kunstsportgruppe Hochobir und im berüchtigten Trio Exklusiv, ist zudem ein angesehener bildender Künstler. Die Talltones machen normalerweise Musik zwischen Pink Floyd, Randy Newman, Tom Waits und Gilbert Bécaud, schrecken aber auch vor Jazz und Volksmusik nicht zurück. Das Stockwerk-Weihnachtskonzert wird heuer mit Mezzosopranistin Dagmar Hödl und dem Duo Heimo Puschnigg/

Josef Klammer bestritten. Stockwerk, Graz. 22. 12., 21 Uhr. Tel. 0676-31 59 551





The Talltones Foto © KK

22. Dezember 2018:

Weihnachtsliedersingen in der Lurgrotte. Die Chorfachfrau Gertrud Zwicker lädt wieder zum stimmungsvollen „Weihnachtslieder selber singen“ in die Lurgrotte. Eltern mit Kindern, Großeltern, Verwandte und Freunde, erhalten ein Liederheft, das die alten Weihnachtslieder in Erinnerung ruft. Lurgrotte, Eingang Peggau. 22. 12., 14 Uhr.

Tel. 0699 -111 51 4 89





Weihnachtsliedersingen in der Lurgrotte Foto © KK

22. und 23. Dezember 2018:

Mambo Kurt und „Laute Nacht“ im Explosiv. 30 Jahre Explosiv wird weiter gefeiert: am Samstag mit Mambo Kurt und am Sonntag mit der „Lauten Nacht“. Die Bands sind Sugar for Lucy, Nufo, Old Runznickels, Nothammer, Back to Paradise u. a. Explosiv, Bahnhofgürtel 55a, Graz. 22. 12., 19.30 Uhr. – 23. 12., 17 Uhr. Tel. 0676-347 80 28





Sugar for Lucy Foto © KK

23. Dezember 2018:

Advent in Mariatrost. Die Mariatroster Männervokalwirtschaft lädt wieder zum traditionellen Mariatroster Advent. Unterstützung gibt es dabei vom Klassenchor der Musik-NMS Weiz, der Familienmusik Reisl und dem Horn Consort. Die Gesamtleitung obliegt Thomas Held. Ab 16 Uhr gibt es einen Gratis-Shuttleservice am Fuße des Kirchbergs. Basilika Mariatrost, Graz. 23. 12., 17 Uhr. Tel. 0664-63 48 991

Mariatroster Männervokalwirtschaft Foto © Alexander Engelbogen

