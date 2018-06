Was die Aviso-Redaktion der Kleinen Zeitung am Wochenende von 22. bis 24. Juni empfiehlt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die fidelen Hirtenfelder: am 22. 6. bei der styriarte-Eröffnung © Claudia Tschida

Ab 22. Juni 2018:

Der Verein „Schlossspiele Reinthal“ bringt als Sommertheater im Taggerhof heuer die Komödie „Der Damenschneider“ von Georges Feydeau. Ein verheirateter Arzt hat sich in eine Patientin verliebt, die von ihrem Mann mit einer „Verflossenen“ des Doktors betrogen wird. Der Zufall will es, dass der Arzt sich als Damenschneider ausgeben muss. Ein unverbesserlicher Schwätzer, plötzlich auftauchende Kundinnen und eine herrische Schwiegermutter machen die Lage erst recht kompliziert. Die Männer bei Feydeau (1862-1921) sind immer auf der Flucht: von einem Abenteuer zum nächsten, von einer Fantasie in die andere, von einem Zimmer in das andere … Aber kurz vor dem ersehnten Seitensprung treten Störenfriede auf und es gibt keine Möglichkeit mehr, das Verbotene auszukosten. So enden Feydeaus Farcen turbulent, aber für alle versöhnlich. Die deutsche Fassung der spritzigen Komödie stammt von H. C. Artmann/Herbert Wochinz, die Inszenierung von Alfred Haidacher. Taggerhof, Hönigtaler Straße 30, Kainbach. Premiere: 22. 6., 20 Uhr. Tel. 0664-322 54 32





"Der Damenschneider" Foto © Heimo Slamanig

Ab 22. Juni 2018:

Ängste aus dem Privaten an die Öffentlichkeit holen. „Wälder oder: Lieder vom sozialen Abstieg“ ist eine öffentliche Beschwörung von prekären und hysterischen Zukunftsfantasien mit den Mitteln des Straßenyoga der „zweiten liga für kunst und kultur“. Paulustor, Graz. Premiere: 22. 6., 20 Uhr. Tel. 0677-61 24 98 05





"2. liga für kunst und kultur" © Larissa Zauser

22. und 23. Juni 2018:

Zwischen Jazz, Pop und Rock mäandernd. Das Tingvall Trio erhielt den Jazz Echo als Ensemble und Live-Act des Jahres, Jazz Awards in Gold für jedes ihrer Studioalben u. v. a. Nun ist es auf „Cirklar“-Tour.

CCW Stainach. 22. 6., 20 Uhr. Tel. (03682) 23 2 50.

Forum Kloster, Gleisdorf. 23. 6., 19.30 Uhr. Tel. (03112) 26 01-407





Das Tingvall Trio Foto © Steven Haberland

Ab 22. Juni 2018:

Der öffentliche Raum ist für alle da. „Zusammensetzung. Mit Abstimmung“ ist ein Straßenlabor für Zivilcourage von InterACT. Es zeigt erlebte Situationen von Diskriminierung im öffentlichen Raum, dann wird diskutiert und abgestimmt. Griesplatz, Graz. 22., 25., 26. 6., 17 Uhr. – Volksgarten: 27. bis 29. 6. Tel. 0650-72 09 350





"Zusammensetzung. Mit Abstimmung" Foto © Interact

22. und 23. Juni 2018:

Gala der Opernballettschule. Rund 40 Mädchen und Buben der Opernballettschule zeigen ihr Können: Bei „Paris mon Amour“ zu Chansons von Yves Montand, Pink und Joe Dassin, bei „Rondo alla zingarese“ zur Musik von Brahms und außerdem wird zu Verdis „Sizilianischer Vesper“ getanzt. Oper, Graz. 22. und 23. 6., 18.30 Uhr. Tel. (0316) 80 00

Opernballettschule der Oper Graz Foto © KK

22. Juni 2018:

„Dies irae, Lacrimosa, Lux aeterna“. Die Akademische Sängerschaft Gothia und Grazer Instrumentalisten interpretieren das berühmte Mozart-Requiem. Die Solisten sind: Natalya Ryabova von der Oper Graz (Bild), Irina Pero(s), Pavel Silich und Roman Ruckhofer. Herz-Jesu-Kirche, Sparbersbachgasse 58, Graz. 22. 6., 19.45 Uhr.

Tel. 0650-685 29 00





Natalya Ryabova © Neumann

Ab 22. Juni 2018:

Manches ist schon ausverkauft bei der styriarte. Aber für ein paar Geheimtipps in den nächsten Tagen gibt es noch Karten. Unter dem Motto „Kaiserwalzer“ ist morgen im Grazer Stefaniensaal eine Blütenlese der Musik aus den Anfangszeiten der Republik zu erleben: Werke von Mahler, Korngold, Busoni, gewürzt mit dem ewigen Strauß – prachtvolle Kammermusik, präsentiert von Christopher Hinterhuber und philharmonischen Freunden.

Schönbergs grandioses Streichsextett „Verklärte Nacht“ nach Quintetten von Brahms und Zemlinsky: Das ist gerade die rechte Herausforderung für das Prager Zemlinksy Quartett und seine Kollegen. Zu hören: am 26. Juni unter dem Titel „Verklärte Nacht“.

Mezzosopranistin Iris Vermillion und das Ensemble Amarcord spüren am 28. Juni bei „Schönberg im Weißen Rössl“ tief hinein in die Faszination der von Österreichern durchsetzten Musikszene im Berlin des frühen 20. Jahrhunderts. Zu hören sind: Benatzky, Stolz, Brecht/Weill und natürlich Schönbergs Brettl-Lieder.

24., 26., 28. 6. styriarte.com





Pianist Christopher Hinterhuber Foto © Nancy Horowitz

23. Juni 2018:

„Sweet Dreams“ mit traumhafter Chormusik. Der Chor „jedesmal anders“ (Leitung: Zeljka Hrestak) bringt Traumhaftes aus mehreren Jahrhunderten, von Renaissance und Barock bis Jazz und Pop, mit Themen, die unsere Träume bestimmen. Minoritensaal, Mariahilferplatz 3, Graz. 23. 6., 20 Uhr. Tel. 0664-11 06 424





Der Chor "jedesmal anders" Foto © KK

23. Juni 2018:

Blues, Roots und Soul und etwas Rock und Funk. Wilson Blount, besser bekannt als Big Daddy Wilson, ist fraglos einer der ganz großen Blues-Zauberer. Zu hören ist er heute bei der Gössendorfer Bluesnacht neben Ripoff Raskolnikov & Band und The Freaky Friday Jailhouse Gang. Sportplatz (bzw. Stocksporthalle), Gössendorf. 23. 6., 19 Uhr.

Tel. 676-42 85 722

Big Daddy Wilson © KK

24. Juni 2018:

Pferdefest für Reiter und Gespannfahrer. Unter dem Motto „Die Roß' sind los“ wird morgen zum Pferdefest geladen. Nach der Pferdeweihe gibt es den unterhaltsamen Geschicklichkeitsbewerb für Reiter und Fahrer. Eberhard Luis mit seinen Musikanten ist dabei und es gibt ein Ponyreitern für Kinder. Draxlerwiese, Oisnitz, St. Josef. 24. 6.,

ab 10 Uhr. Tel. 0664-31 59 645

Pferdefest in Oisnitz Foto © KK

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.