Was macht einen Sommer-Hit aus? Schon bei den ersten Takten wünscht man sich an den Strand, lässt die Hüften kreisen und hat dieses Gefühl der Freiheit. Sehr gerne wird spanisch gesungen (das klingt so schön schmachtig), in den Videos sieht man viel Sand, viel Sonne und Menschen im Strandoutfit.

„Lambada“ von Kaoma war so ein Fall. Rund um das Jahr 1990 tanzte man überall Lambada. Schön war das. Der Eurodance-Hit „Rhythm Is a Dancer“ von Snap! kam zwar ohne Strand aus, aber das Tanzen geriet dabei nicht zu kurz. Oder das eingängige „Hips don‘t lie“ von Shakira (47) und Wyclef Jean (54): „Oh baby, when you talk like that. You make a woman go mad.“ Die Zutaten sind immer recht einfach, aber wirkungsvoll. Ein Sommerhit ist ja keine Raketenwissenschaft. Und können Sie sich noch an „Mambo No. 5“ von Lou Bega (49) erinnern? Die Cover-Version des Münchners geriet 1999 zum Welthit.

Kaoma präsentieren ihren Lambada: Lied und Tanz waren um 1990 herum ein Welthit © Imago

Und jetzt, kurz vor dem Start der Fußball-Europameisterschaften am 14. Juni, präsentieren Juan Daniél und Crystal Rock ihren geplanten Sommer-Hit „Sombrero“. Ob der Song tatsächlich ein Erfolg wird, wird sich weisen, aber die Zutaten passen: Es wird spanisch gesungen, das Strandgefühl ist da, der Hüftschwung auch. Und irgendwie klingt der Song auch nach Fußball (wohl wegen der Trommeln). Im „Begleittext“ (quasi der Beipackzettel zum Song) heißt es: „Mit heißen Rhythmen“ will man „die Leidenschaft und das Temperament des Fußball-Sports“ einfangen. Gut so! Der bei Sony erscheinende Song hat jedenfalls das Zeug, bei der einen oder anderen Party gespielt zu werden. Und Partys wird es ab 14. Juni (wenn die EM beginnt und der Regen einmal nachlässt) auch im Freien viele geben.