Für den Österreichischen Buchpreis 2024 gibt es insgesamt 110 Einreichungen von 62 Verlagen. Die zehn Titel umfassende Longlist sowie die drei für den Debütpreis nominierten Titel werden am 5. September veröffentlicht. Die fünf Titel umfassende Shortlist wird am 9. Oktober verkündet. Die Sieger werden im Rahmen einer Preisverleihung am 18. November zum Auftakt der Buch Wien bekanntgegeben.

Im neunten Jahr des Bestehens des Preises wurden laut Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) für den Hauptpreis 84 Titel von 56 Verlagen eingereicht, für den Debütpreis haben sich 21 Verlage mit 26 Erstlingstiteln beworben. Unter den 110 eingereichten Titeln aus den Bereichen Belletristik, Lyrik, Drama und Essay stammen 34 Verlage aus Österreich, 25 aus Deutschland und drei aus der Schweiz.

Die Jury setzt sich heuer aus Zita Bereuter (Ressortleiterin Literatur, FM4), Anke Bosse (Literaturwissenschafterin, Universität Klagenfurt), Nicole List (Buchhändlerin, Buchhandlung List), Johanna Öttl (Literaturprogramm, Alte Schmiede) und Judith von Sternburg (Literaturkritikerin und Redakteurin, „Frankfurter Rundschau“) zusammen. Der Österreichische Buchpreis wird vom Kulturministerium, dem HVB und der Arbeiterkammer Wien vergeben und ist mit insgesamt 45.000 Euro dotiert.