Der vom Land Steiermark mit 10.000 Euro dotierte Andrzej-Dobrowolski-Kompositionspreis geht an den Jazzmusiker und früheren Grazer Hochschullehrer Dieter Glawischnig (geb. 1938). Das teilte das Büro von Landeshauptmann und Kulturreferent Christopher Drexler (ÖVP) am Donnerstag mit. Den großen Interpretationspreis des Landes erhält die Perkussionistin Ulrike Stadler. Das Kompositionsstipendium wurde dem aus China stammenden Komponisten Shiqi Geng zugesprochen.

„Ikone des europäischen Jazz“

„Der 1938 in Graz geborene Dieter Glawischnig ist eine Ikone des europäischen Jazz, der den Alten Kontinent als Musiker, Komponist und Ensembleleiter geprägt hat“, hieß es in der Begründung der Jury. Der Jazzmusiker spielt Akkordeon, Trompete und vor allem Klavier und baute an der Grazer Kunstuniversität die Jazzabteilung auf. In den 1970er-Jahren schuf er mit seinem Trio ‚The Neighbours‘ eine europäische Variante des amerikanischen Freejazz, leitete die NDR-Bigband und formte sie zu einer der wesentlichen Formationen Europas. Über das Forum Stadtpark kam er mit Ernst Jandl in Kontakt, mit der er u. a. „Laut und Luise“ und „Aus der Kürze des Lebens“ verwirklichte. Auch mit Chet Baker arbeitete der mittlerweile 86-Jährige.

„Stilistisch treffsicher und besonders feinsinnig“

„Ulrike Stadler ist eine herausragende Interpretin der Musik vieler Epochen und wirkt dabei in der Steiermark und über diese hinaus künstlerisch und pädagogisch nachhaltig“, begründete der Rektor der Kunstuniversität Graz Georg Schulz die Vergabe des Großen Interpretationspreises des Landes an die in Klagenfurt geborene Perkussionistin. Sie studierte ab 1988 an der damaligen Musikhochschule Graz und erhielt 2004 die venia docendi für das Fach Schlaginstrumente. Die Perkussionistin hat in einer großen Anzahl verschiedenster Orchester und Ensembles mitgewirkt: Darunter sind das RSO-Wien, die Wiener Symphoniker oder das Tonkünstlerorchester ebenso wie das Klangforum Wien, das Ensemble Kontrapunkte und auch der Concentus Musicus Wien. „Charakteristisch für Ulrike Stadler ist dabei stets der stilistisch treffsichere und besonders feinsinnige Klang und ihre Fähigkeit in diesen Formationen ein exzellentes rhythmisches Fundament zu bauen“, wurde vonseiten des Jurors festgehalten.

Stilbildend: Perkussionistin Ulrike Stadler © Hf

Das mit 5.000 Euro dotierte Andrzej-Dobrowolski-Kompositionsstipendium des Landes Steiermark dient der Förderung junger Musikerinnen bzw. Musiker, die ihre Begabung bereits gezeigt haben und darlegen können, dass sie mit größeren Kompositionswerken befasst sind: Die Jury hat sich für Shiqi Geng, geboren 1995 in Baoding (China) entschieden. Er begann 2014 mit dem Kompositionsstudium an der Kunstuniversität Graz, das er 2018 mit Auszeichnung abschloss.